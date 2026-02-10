Регистрация транспортных средств для иностранцев: что важно знать

Регистрационные действия осуществляются в сервисных центрах МВД и не предусматривают отдельного или упрощенного порядка исключительно из-за иностранного гражданства владельца. Такой подход определен постановлением КМУ №1388 от 7 сентября 1998 года. В то же время указанный порядок не распространяется на персонал и членов семей персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, аккредитованных в Украине.

Перерегистрация транспортного средства

В случае перерегистрации автомобиля, в частности при купле-продаже, процедура происходит в стандартном порядке. После заключения договора купли-продажи новый владелец обращается в сервисный центр МВД и подает документы для внесения изменений в регистрационные данные.

Законодательство не устанавливает никаких дополнительных требований только из-за статуса иностранца. Процедура идентична той, которую проходят украинские граждане, при условии наличия всех необходимых документов.

Регистрация автомобиля, ввезенного из-за границы

Если транспортное средство импортируется, иностранный гражданин проходит те же этапы, что и гражданин страны. К ним относятся таможенное оформление, сертификация соответствия и проведение экспертного исследования в случае ввоза подержанного транспортного средства.

Только после завершения этих процедур автомобиль может быть формально зарегистрирован в установленном порядке и допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования.

Документы, необходимые для регистрации

Для осуществления регистрационных действий в территориальном сервисном центре МВД иностранный гражданин подает документ, подтверждающий законность пребывания в Украине, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, сертификат соответствия транспортного средства, а также документы, подтверждающие правомерность его приобретения. В случае покупки автомобиля непосредственно у производителя подается акт приема-передачи.

Кроме того, необходимо предоставить платежные документы об уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование для легковых автомобилей, квитанции об оплате административной услуги и стоимости бланковой и специальной продукции. Для транспортных средств иностранного производства обязательными являются таможенные документы и свидетельство о регистрации, выданное иностранным государством. В случае ввоза подержанного автомобиля также подается заключение экспертного исследования.

Итог

Действующее на территории Украины законодательство не устанавливает отдельных или упрощенных условий для регистрации транспортных средств иностранцами. При наличии вида на жительство и полного пакета документов процедура является такой же как для граждан Украины.