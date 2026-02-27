Renault Clio став лідером європейського авторинку

У січні 2026 року автомобільний ринок ЄС продемонстрував зміну лідера, повідомляє УкрАвтопром. Титул бестселера перейшов до Renault Clio, яка очолила рейтинг за підсумками місяця.

Лідерство моделі забезпечили два ключові фактори: вихід гібридної версії та зростання корпоративних продажів у Франції та Італії. Це дозволило Clio не лише повернутися на вершину, а й продемонструвати двозначну позитивну динаміку.

ТОП-10 європейського ринку нових авто

Renault Clio — 14 660 од. (+12% до січня 2025 року) Volkswagen T-Roc — 14 606 од. (−0,4%) Peugeot 208 — 14 513 од. (−14%) Volkswagen Golf — 13 898 од. (+6%) Skoda Octavia — 13 540 од. (+11%) Toyota Corolla — 13 280 од. (+9%) Fiat Panda — 13 194 од. (+24%) Dacia Duster — 12 870 од. (+5%) Dacia Sandero — 12 580 од. (−35%) Kia Sportage — 11 744 од. (−6%)

Ключові тенденції

Повернення хетчбеків у центр уваги. Одразу кілька представників B- і C-сегментів демонструють впевнене зростання, зокрема Renault Clio, Volkswagen Golf та Skoda Octavia.

Активізація корпоративного сегмента. Збільшення автопаркових закупівель у провідних країнах ЄС позитивно вплинуло на результати окремих моделей.

Висока волатильність попиту. Dacia Sandero втратила одразу 35% у річному вимірі, тоді як Fiat Panda додала 24%, що свідчить про чутливість ринку до оновлень модельного ряду та цінової політики.

Стабільність SUV-сегмента. Попри зростання популярності хетчбеків, кросовери Volkswagen T-Roc, Dacia Duster та Kia Sportage зберігають вагомі позиції.

Аналітичний висновок

Січень 2026 року засвідчив переформатування європейського ринку. Лідерство Renault Clio демонструє, що електрифікація навіть у компактному сегменті стає визначальним фактором конкурентоспроможності. Водночас структура ТОП-10 підтверджує баланс між традиційними хетчбеками та SUV, що відображає різноманітність споживчих запитів у регіоні.