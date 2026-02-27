Укр
Renault Clio стал лидером европейского авторынка

Названы лидеры европейского рынка новых авто. Неожиданностью стало возвращение Renault Clio на лидерскую позицию.
В январе 2026 года автомобильный рынок ЕС продемонстрировал смену лидера, сообщает УкрАвтопром. Титул бестселлера перешел к Renault Clio, которая возглавила рейтинг по итогам месяца.

Лидерство модели обеспечили два ключевых фактора: выход гибридной версии и рост корпоративных продаж во Франции и Италии. Это позволило Clio не только вернуться на вершину, но и продемонстрировать двузначную положительную динамику.

ТОП-10 европейского рынка новых авто

  1. Renault Clio - 14 660 ед. (+12% к январю 2025 года)
  2. Volkswagen T-Roc - 14 606 ед. (-0,4%)
  3. Peugeot 208 - 14 513 ед. (-14%)
  4. Volkswagen Golf - 13 898 ед. (+6%)
  5. Skoda Octavia - 13 540 ед. (+11%)
  6. Toyota Corolla - 13 280 ед. (+9%)
  7. Fiat Panda - 13 194 ед. (+24%)
  8. Dacia Duster - 12 870 ед. (+5%)
  9. Dacia Sandero - 12 580 ед. (-35%)
  10. Kia Sportage - 11 744 ед. (-6%)

Ключевые тенденции

Возвращение хэтчбеков в центр внимания. Сразу несколько представителей B- и C-сегментов демонстрируют уверенный рост, в частности Renault Clio, Volkswagen Golf и Skoda Octavia.

Активизация корпоративного сегмента. Увеличение автопарковых закупок в ведущих странах ЕС положительно повлияло на результаты отдельных моделей.

Высокая волатильность спроса. Dacia Sandero потеряла сразу 35% в годовом измерении, тогда как Fiat Panda добавила 24%, что свидетельствует о чувствительности рынка к обновлениям модельного ряда и ценовой политики.

Стабильность SUV-сегмента. Несмотря на рост популярности хэтчбеков, кроссоверы Volkswagen T-Roc, Dacia Duster и Kia Sportage сохраняют весомые позиции.

Аналитический вывод

Январь 2026 года показал переформатирование европейского рынка. Лидерство Renault Clio демонстрирует, что электрификация даже в компактном сегменте становится определяющим фактором конкурентоспособности. В то же время структура ТОП-10 подтверждает баланс между традиционными хэтчбеками и SUV, что отражает разнообразие потребительских запросов в регионе.

