Renault Koleos покине Австралію після розпродажу запасів через порушення правил безпеки

Причиною стало те, що встановлена на Koleos система автономного екстреного гальмування не відповідає точним параметрам нових правил, запроваджених федеральним урядом Австралії, повідомляє Drive. Поки інші бренди оновлювали свої автомобілі, а Mitsubishi та Mazda знімали застарілі моделі з виробництва, Renault також вирішила не проводити коштовну модернізацію.

Накопичені запаси та останні поставки

Урядові документи свідчать, що дозволи на імпорт нових екземплярів були непомітно анульовані у березні 2025 року. Останні партії позашляховика прибули до Австралії на початку 2025 року, тому наразі найновішим екземплярам у салонах майже 18 місяців. Оскільки автомобілі відповідали вимогам на момент перетину кордону до 1 березня 2025 року, Renault має повне право їх реєструвати та продавати.

Лише за два місяці до набрання чинності нових правил компанія ввезла до Австралії близько 2000 екземплярів Koleos, що приблизно вдвічі перевищує обсяг продажів за весь 2025 рік у 1027 одиниць. Загалом із моменту появи моделі на місцевому ринку у 2008 році було продано 30 314 позашляховиків Koleos.

Це означає, що приблизно кожен п'ятнадцятий автомобіль був імпортований протягом лише двох останніх місяців поставок. Найкращим роком для Koleos став 2017 рік із результатом 3120 проданих машин, а у 2023 році було реалізовано 2776 одиниць.

Умови розпродажу залишків та відсутність наступника

Очікується, що наявні складські запаси будуть повністю розпродані до кінця цього року або на початку наступного. Для прискорення продажів австралійське відділення Renault підготувало пропозицію кешбеку у розмірі 2000 доларів США. Цінові пропозиції на залишки машин у салонах становлять:

Evolution FWD: від 36 990 доларів США;

Techno FWD: від 39 990 доларів США;

Techno AWD: від 42 490 доларів США.

Після завершення продажів французька марка вперше з кінця 2000-х років залишиться без бензинового учасника у найпопулярнішій категорії нових автомобілів – середньорозмірних позашляховиків. Нове покоління Grand Koleos, яке виготовляється в Південній Кореї, наразі не випускається у версії з правим кермом, тому не може замінити поточну модель в Австралії.