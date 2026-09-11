Renault Niagara: новий пікап отримав салон кросовера та Google Gemini

Renault офіційно представила серійний Niagara - новий пікап, який відкриває міжнародну продуктову стратегію бренду futuREady.

Як повідомляє Renault, модель розробили спеціально для Латинської Америки, де її продаватимуть насамперед у Бразилії, Аргентині та Колумбії, а виробництво організували на заводі Santa Isabel в Аргентині.

Renault Niagara має стати не просто робочим пікапом

Renault змінює традиційне уявлення про пікап. Niagara створювали не лише як автомобіль для перевезення вантажів чи роботи на поганих дорогах, а як машину, якою можна щодня їздити містом, подорожувати сім'єю та за потреби виїжджати на бездоріжжя.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Саме тому в Renault говорять про поєднання характеристик C-SUV та пікапа. Від кросовера Niagara отримав акцент на комфорті, технологіях та якості салону, а від пікапів - міцний кузов, вантажну платформу, можливість буксирування та здатність долати складні ділянки.

Це відповідає тенденції на латиноамериканському ринку, де пікапи дедалі частіше використовують не лише для роботи. Renault зазначає, що вони поступово перетворюються на універсальні автомобілі для особистого користування, але при цьому покупці не хочуть втрачати практичність та прохідність.

Для Renault цей сегмент особливо важливий. Раніше компанія вже розширила свою глобальну лінійку кросовером Boreal, який також розробляли з орієнтацією на міжнародні ринки. Niagara фактично продовжує цю стратегію, але переносить її у формат пікапа.

4,94 метра довжини та характер справжнього пікапа

Зовні Niagara виглядає значно серйозніше, ніж можна було б очікувати від моделі, яка одночасно намагається бути комфортним сімейним автомобілем.

Довжина версії з повним приводом становить 4,94 метра, тоді як модифікація 4x2 трохи коротша - 4,91 метра. Висота автомобіля становить 1,72 метра.

Передня частина виконана у стилі великих пікапів. Тут високо піднятий капот, масивна чорна решітка та великі фари Full LED. Замість традиційного логотипа Renault на решітці красується назва марки, виконана у піксельному хромованому стилі.

Нижня частина бампера отримала чорний захист та елемент, стилізований під металеву захисну пластину. Це не просто декоративні деталі: Renault таким чином підкреслює здатність Niagara залишати асфальт.

Збоку автомобіль має виразні колісні арки, широкі плечі та 17- або 18-дюймові колеса залежно від версії. При цьому дизайнери постаралися зробити перехід між пасажирською кабіною та вантажною платформою максимально плавним.

На кормі напис Niagara інтегрований безпосередньо у металеву панель, а чорна горизонтальна вставка візуально об'єднує задні ліхтарі та робить автомобіль ширшим.

Для українського ринку такий формат теж виглядає цікавим, адже попит на пікапи в Україні поступово зростає. Auto24 писав про рекордний ринок нових легких комерційних автомобілів, де пікапи вже займають помітну частину продажів.

Кліренс понад 23 сантиметри

Niagara розрахований не лише на красиві фото біля офісу.

Дорожній просвіт автомобіля сягає 233 міліметрів у повнопривідній версії. У модифікації 4x2 він становить близько 224 міліметрів. Кути в'їзду та виїзду також налаштовані з урахуванням бездоріжжя: 22,1 градуса для 4x4 та 22,3 градуса для 4x2.

Повнопривідні версії отримають режими, які дозволяють адаптувати поведінку автомобіля до різних умов. Система може змінювати розподіл тяги залежно від зчеплення коліс із поверхнею, а серед режимів заявлені Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud-Sand та Off-Road.

Тобто Renault не просто встановила на Niagara великий кузов із вантажною платформою, а справді намагалася зробити з нього універсальний автомобіль для різних умов.

Усередині Niagara більше схожий на кросовер

Якщо зовні новинка нагадує класичний пікап, то салон уже зовсім інший.

Перед водієм встановлено цифрову панель приладів діагоналлю 10,2 дюйма, а центральний екран мультимедійної системи має діагональ 10,1 дюйма. Система OpenR Link працює з сервісами Google та підтримує Android Auto і Apple CarPlay, причому підключення може бути як дротовим, так і бездротовим.

Головна технологічна новинка - інтеграція Google Gemini. Це вже не просто голосове керування окремими функціями, а розмовний асистент на основі штучного інтелекту, який розуміє природні команди.

Для пікапа це доволі незвичне рішення. Renault фактично намагається зробити Niagara таким же технологічним автомобілем, як сучасний кросовер.

Є також бездротова зарядка смартфона, система Multi-Sense та контурне освітлення салону, яке можна налаштовувати у 48 кольорах. Серед систем допомоги водієві заявлені адаптивний круїз-контроль Stop & Go, автоматичне екстрене гальмування, утримання автомобіля в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, контроль сліпих зон та інші асистенти. Загалом Renault заявляє до 26 систем ADAS залежно від версії.

Навіть задній ряд зробили комфортним

Одна з цікавих деталей Niagara прихована за передніми сидіннями.

Renault приділила особливу увагу пасажирам другого ряду, адже саме тут традиційні пікапи часто програють кросоверам. У Niagara задній диван має збільшений комфорт, а за спинкою передбачили додаткове місце для речей об'ємом 36 літрів.

Це невелика, але дуже практична деталь. У пікапі речі не завжди хочеться залишати у відкритому вантажному відсіку, особливо якщо йдеться про документи, техніку або багаж під час поїздки.

Саме такі рішення і пояснюють позиціонування Niagara. Renault хоче, щоб покупець сприймав його не як вантажівку, яку іноді можна використовувати для сімейних поїздок, а як повноцінний сімейний автомобіль із додатковими можливостями.

Пікап може буксирувати та перевозити понад 900 літрів вантажу

Вантажний відсік Niagara має місткість понад 900 літрів, а можливості буксирування заявлені на рівні до 710 кілограмів. Для автомобіля, який робить акцент на комфорті, це цілком серйозні показники.

Renault також пропонує функціональні рейлінги на даху та спеціальні дуги над вантажною платформою. Вони виконують не лише декоративну функцію, а можуть використовуватися для закріплення великогабаритного спорядження.

Таким чином, Niagara намагається закрити одразу кілька сценаріїв: роботу, сімейні поїздки, активний відпочинок та перевезення вантажів.

Бензин, механіка, автомат і повний привід

Renault не стала обмежувати Niagara однією силовою установкою. Для різних ринків заявлена широка гамма бензинових та Flex Fuel двигунів, а трансмісії можуть бути механічними або автоматичними. Привід - передній або повний.

Для окремих ринків заявлений 1,3-літровий турбобензиновий двигун потужністю 156 кінських сил та максимальним моментом 270 Нм. Він може поєднуватися із шестиступеневою механічною коробкою або шестиступеневим автоматом із подвійним зчепленням.

Але найцікавіше Renault залишила на майбутнє. Платформа RGMP, на якій побудований Niagara, дозволяє встановити гібридну силову установку з повним приводом. Така версія з'явиться пізніше і стане частиною плану Renault збільшити частку електрифікованих моделей на міжнародних ринках до 50% до 2030 року.

Renault робить ставку на 14 нових моделей

Це перша модель, яка відкриває міжнародну продуктову стратегію futuREady. До 2030 року Renault планує представити за межами Європи 14 нових моделей, а частку продажів за межами європейського ринку довести до половини глобального обсягу бренду.

Латинська Америка у цьому плані є одним із головних напрямків. Саме тут Renault хоче одночасно розширити присутність та поступово збільшувати частку електрифікованих автомобілів.

Niagara стане насамперед автомобілем для Бразилії, Аргентини та Колумбії, а згодом його почнуть експортувати і до інших країн регіону. Виробництво організоване на заводі Santa Isabel у Кордові, Аргентина. Renault підкреслює, що Niagara є єдиним пікапом свого класу, який виробляється локально.

При цьому новинка продовжує досвід Renault у сегменті, де компанія вже має успішну модель Oroch. За даними Renault Group, з 2016 року продано понад 250 тисяч таких пікапів.

Чи приїде Renault Niagara в Україну

Поки Renault не заявляла про продаж Niagara в Україні. І це цілком логічно, адже модель розробляли передусім під потреби Латинської Америки, а її основними ринками називають Бразилію, Аргентину та Колумбію.

Проте сам факт появи Niagara показує, у якому напрямку рухається Renault. Пікапи перестають бути суто утилітарною технікою і все більше нагадують великі кросовери, тільки з відкритою вантажною платформою.

Для України такий підхід теж виглядав би доречно. Тим більше, що попит на нові пікапи у нас зростає, а покупцям потрібні автомобілі, здатні одночасно працювати, перевозити вантажі та нормально почуватися на поганих дорогах.

Renault Niagara якраз і намагається поєднати ці два світи. З одного боку - міцний пікап із повним приводом та високим кліренсом, з іншого - автомобіль із комфортним салоном, великими екранами, Google Gemini та набором електронних асистентів, який не виглядатиме чужим у міському трафіку.