Renault Niagara: новый пикап получил салон кроссовера и Google Gemini

Renault официально представила серийный Niagara – новый пикап, открывающий международную продуктовую стратегию бренда futuREady.

Как сообщает Renault, модель была разработана специально для Латинской Америки, где ее будут продавать прежде всего в Бразилии, Аргентине и Колумбии, а производство организовали на заводе Santa Isabel в Аргентине.

Renault Niagara должен стать не просто рабочим пикапом

Renault меняет традиционное представление о пикапе. Niagara создавали не только как автомобиль для перевозки грузов или работы на плохих дорогах, а как машину, по которой можно ежедневно ездить по городу, путешествовать по семье и при необходимости выезжать на бездорожье.

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Именно поэтому в Renault говорят о сочетании характеристик C-SUV и пикапа. От кроссовера Niagara получил акцент на комфорте, технологиях и качестве салона, а от пикапов – крепкий кузов, грузовую платформу, возможность буксировки и способность преодолевать сложные участки.

Это соответствует тенденции на латиноамериканском рынке, где пикапы все чаще используются не только для работы. Renault отмечает, что они постепенно превращаются в универсальные автомобили для личного использования, но при этом покупатели не хотят терять практичность и проходимость.

Для Renault этот сегмент особенно важен. Ранее компания уже расширила свою глобальную линейку кроссовером Boreal, также разрабатывали с ориентацией на международные рынки. Niagara практически продолжает эту стратегию, но переносит ее в формат пикапа.

4,94 метра длины и характер настоящего пикапа

Внешне Niagara выглядит гораздо серьезнее, чем можно было бы ожидать от модели, одновременно пытающейся быть комфортным семейным автомобилем.

Длина версии с полным приводом составляет 4,94 метра, тогда как модификация 4x2 немного короче – 4,91 метра. Высота автомобиля составляет 1,72 метра.

Передняя часть выполнена в стиле больших пикапов. Здесь высоко поднятый капот, массивная черная решетка и большие фары Full LED. Вместо традиционного логотипа Renault на решетке красуется название марки, исполненное в пиксельном хромированном стиле.

Нижняя часть бампера получила черную защиту и элемент, стилизованный под металлическую защитную пластину. Это не просто декоративные детали: Renault таким образом подчеркивает способность Niagara покидать асфальт.

Сбоку автомобиль имеет выразительные колесные арки, широкие плечи и 17 или 18-дюймовые колеса в зависимости от версии. При этом дизайнеры постарались совершить переход между пассажирской кабиной и грузовой платформой максимально плавным.

На корме надпись Niagara интегрирована непосредственно в металлическую панель, а черная горизонтальная вставка визуально объединяет задние фонари и делает автомобиль более широким.

Для украинского рынка такой формат тоже выглядит интересным, потому что спрос на пикапы в Украине постепенно растет. Auto24 писал о рекордном рынке новых легких коммерческих автомобилей, где пикапы уже занимают заметную часть продаж.

Клиренс более 23 сантиметров

Niagara рассчитан не только на красивые фотографии возле офиса.

Дорожный просвет автомобиля достигает 233 миллиметров в полноприводной версии. В модификации 4×2 он составляет около 224 миллиметров. Углы въезда и выезда также настроены с учетом распутицы: 22,1 градуса для 4x4 и 22,3 градуса для 4x2.

Полноприводные версии получат режимы, позволяющие адаптировать поведение автомобиля к разным условиям. Система может изменять распределение тяги в зависимости от сцепления колес с поверхностью, а среди режимов заявлены Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud-Sand и Off-Road.

То есть Renault не просто установила на Niagara большой кузов с грузовой платформой, а действительно пыталась сделать из него универсальный автомобиль для разных условий.

Внутри Niagara больше похож на кроссовер

Если снаружи новинка напоминает классический пикап, то салон уже совсем другой.

Перед водителем установлена цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, а центральный экран мультимедийной системы имеет диагональ 10,1 дюйма. Система OpenR Link работает с сервисами Google и поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, причем подключение может быть как проводным, так и беспроводным.

Главная технологическая новинка – интеграция Google Gemini. Это уже не просто голосовое управление отдельными функциями, а разговорный ассистент на основе искусственного интеллекта, понимающего естественные команды.

Для пикапа это довольно необычное решение. Renault фактически пытается сделать Niagara таким же технологичным автомобилем, как современный кроссовер.

Есть также беспроводная зарядка смартфона, система Multi-Sense и освещение салона, которое можно настраивать в 48 цветах. Среди систем помощи водителю заявлены адаптивный круиз-контроль Stop&Go, автоматическое экстренное торможение, удержание автомобиля в полосе, распознавание дорожных знаков, контроль слепых зон и другие ассистенты. В общей сложности Renault заявляет до 26 систем ADAS в зависимости от версии.

Даже задний ряд сделал комфортным

Одна из интересных деталей Niagara скрыта за передними сиденьями.

Renault уделила особое внимание пассажирам второго ряда, ведь именно здесь традиционные пикапы часто проигрывают кроссоверам. У Niagara задний диван имеет увеличенный комфорт, а за спинкой предусмотрено дополнительное место для вещей объемом 36 литров.

Это небольшая, но очень практичная деталь. В пикапе вещи не всегда хочется оставлять в открытом грузовом отсеке, особенно если речь идет о документах, технике или багаже во время поездки.

Именно такие решения и объясняют позиционирование Niagara. Renault хочет, чтобы покупатель воспринимал его не как грузовик, который иногда можно использовать для семейных поездок, а как полноценный семейный автомобиль с дополнительными возможностями.

Пикап может буксировать и перевозить более 900 литров груза

Грузовой отсек Niagara имеет емкость более 900 литров, а возможности буксировки заявлены на уровне до 710 килограммов. Для автомобиля, делающего акцент на комфорте, это вполне серьезные показатели.

Рено также предлагает функциональные рейлинги на крыше и специальные дуги над грузовой платформой. Они выполняют не только декоративную функцию, но могут использоваться для закрепления крупногабаритного снаряжения.

Таким образом, Niagara пытается закрыть сразу несколько сценариев: работу, семейные поездки, активный отдых и перевозку грузов.

Бензин, механика, автомат и полный привод

Renault не стала ограничивать Niagara одной силовой установкой. Для разных рынков заявлена широкая гамма бензиновых и Flex Fuel двигателей, а трансмиссии могут быть механическими или автоматическими. Привод – передний или полный.

Для отдельных рынков заявлен 1,3-литровый турбобензиновый двигатель мощностью 156 лошадиных сил и максимальным моментом 270 Нм. Он может сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой или шестиступенчатым автоматом с двойным сцеплением.

Но самое интересное Renault оставила на будущее. Платформа RGMP, на которой построен Niagara, позволяет установить гибридную силовую установку с полным приводом. Такая версия появится позже и станет частью плана Renault увеличить долю электрифицированных моделей на международных рынках до 50% к 2030 году.

Renault делает ставку на 14 новых моделей

Это первая модель, открывающая международную продуктовую стратегию futuREady. К 2030 году Renault планирует представить вне Европы 14 новых моделей, а долю продаж за пределами европейского рынка довести до половины глобального объема бренда.

Латинская Америка в этом отношении является одним из главных направлений. Именно здесь Renault хочет одновременно расширить присутствие и постепенно увеличивать долю электрифицированных автомобилей.

Niagara станет, прежде всего, автомобилем для Бразилии, Аргентины и Колумбии, а впоследствии его начнут экспортировать и в другие страны региона. Производство организовано на заводе Santa Isabel в Кордове, Аргентина. Renault подчеркивает, что Niagara является единственным пикапом своего класса, производимого локально.

При этом новинка продолжает опыт Renault в сегменте, где у компании уже есть успешная модель Oroch. По данным Renault Group, с 2016 года продано более 250 тысяч таких пикапов.

Приедет ли Renault Niagara в Украину

Пока Renault не заявляла о продаже Niagara в Украине. И это вполне логично, ведь модель разрабатывали, прежде всего, под нужды Латинской Америки, а ее основными рынками называют Бразилию, Аргентину и Колумбию.

Однако сам факт появления Niagara показывает, в каком направлении двигается Renault. Пикапы перестают быть чисто утилитарной техникой и все больше напоминают большие кроссоверы только с открытой грузовой платформой.

Для Украины такой подход тоже выглядел бы уместно. Тем более что спрос на новые пикапы у нас растет, а покупателям нужны автомобили, способные одновременно работать, перевозить грузы и нормально чувствовать себя на плохих дорогах.

Renault Niagara как раз и пытается соединить эти два мира. С одной стороны – крепкий пикап с полным приводом и высоким клиренсом, с другой – автомобиль с комфортным салоном, большими экранами, Google Gemini и набором электронных ассистентов, который не будет выглядеть чужим в городском трафике.