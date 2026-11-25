Першою моделлю з таким маркуванням стане електричний Renault Scenic E-Tech у комплектації Techno, повідомляє пресслужба Renault. Оббивка його нових сидінь на 98% складається з перероблених матеріалів.

Автомобілі з пластикових пляшок

У Scenic вже чимало деталей виготовляють із вторинної сировини. Наприклад, у каркасі передньої панелі використовують 80% переробленого поліпропілену, а матеріал оббивки стелі на 99,5% складається з перероблених пластикових пляшок.

У новому Renault Clio у комплектації Esprit Alpine щонайменше 33,9% матеріалів мають походження з циркулярної економіки. У колісних дисках цей показник сягає 50%, а в панорамному даху Solarbay, який пропонують для Scenic, Symbioz, Espace та Rafale, навіть перевищує половину.

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Цікаво, що Renault почав використовувати перероблений пластик ще у 1991 році, під час виробництва Clio першого покоління.

Чому це особливо важливо для електромобілів

За оцінкою Renault, на матеріали може припадати майже 50% вуглецевого сліду електромобіля протягом усього його життєвого циклу. Тому зі скороченням викидів безпосередньо під час експлуатації машин дедалі більшого значення набуває походження сировини, з якої їх виготовляють.

Маркування renative поступово можуть поширити на деталі з пластику, алюмінію, сталі та скла в інших моделях Renault.

Оригінальні запчастини на 30% дешевше

Під брендом renative компанія вже пропонує понад 2000 найменувань продукції для післяпродажного обслуговування. Це відновлені запчастини й акумуляторні батареї, відремонтовані електронні компоненти, повторно використовувані деталі та регенеровані мастила.

За даними Renault, відновлена запчастина в середньому на 30% дешевша за аналогічну нову. При цьому вона має відповідати таким самим вимогам виробника щодо характеристик, якості та безпеки.

Таким чином, повторне використання матеріалів може бути вигідним не лише для довкілля, але й безпосередньо для гаманця автовласника.