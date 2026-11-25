Первой моделью с такой маркировкой станет электрический Renault Scenic E-Tech в комплектации Techno, сообщает пресс-служба Renault. Обивка его новых сидений на 98% состоит из переработанных материалов.

Автомобили из пластиковых бутылок

У Scenic уже немало деталей изготовляют из вторичного сырья. К примеру, в каркасе передней панели используют 80% переработанного полипропилена, а материал обивки потолка на 99,5% состоит из переработанных пластиковых бутылок.

В новом Renault Clio в комплектации Esprit Alpine не менее 33,9% материалов имеют происхождение из циркулярной экономики. В колесных дисках этот показатель достигает 50%, а в панорамной крыше Solarbay, которую предлагают для Scenic, Symbioz, Espace и Rafale, даже превышает половину.

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Интересно, что Renault стал использовать переработанный пластик еще в 1991 году, при производстве Clio первого поколения.

Почему это особенно важно для электромобилей

По оценке Renault, на материалы может приходиться около 50% углеродного следа электромобиля на протяжении всего его жизненного цикла. Поэтому с сокращением выбросов непосредственно при эксплуатации машин все большее значение приобретает происхождение сырья, из которого их производят.

Маркировку renative постепенно могут распространить на детали из пластика, алюминия, стали и стекла в других моделях Renault.

Оригинальные запчасти на 30% дешевле

Под брендом renative компания уже предлагает более 2000 наименований продукции для послепродажного обслуживания. Это восстановленные запчасти и аккумуляторы, отремонтированные электронные компоненты, повторно используемые детали и регенерированные масла.

По данным Renault, восстановленная запчасть в среднем на 30% дешевле аналогичной новой. При этом она должна отвечать таким же требованиям производителя по характеристикам, качеству и безопасности.

Таким образом, повторное использование материалов может быть выгодно не только для окружающей среды, но и непосредственно для кошелька автовладельца.