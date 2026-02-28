Дизайнер вантажівки Peterbilt Hot Rod перевершив Tesla Semi

Його найновіша версія магістрального тягача Peterbilt Model 589 з подовженим капотом для дорожнього використання датується 2023 роком. Це, як пише autoevolution.com, преміальна вантажівка класу 8, що стала наступником знятої з виробництва популярної Model 389.

Магістральний тягач поєднує класичний стиль машин з довгим капотом, широку кабіну та покращені технологічні характеристики й аеродинаміку. Така стилістика прийшлася до вподоби американській кіноіндустрії: вантажівки Peterbilt упродовж десятиліть стали символами не лише американських вантажних перевезень, але й попкультури.

Читайте також Далекобійник проїздив на одній машині 63 роки та 14 мільйонів кілометрів: як вони виглядають зараз

Від перевезень до попкультури один крок

Ці автомобілі часто з'являючись у фільмах, телесеріалах та музичних кліпах, починаючи від дебютного фільму Стівена Спілберга 1971 року "Дуель" і закінчуючи анімаційним фільмом Pixar "Тачки".

Трохи дивна візуалізація, але все нове спочатку так сприймається, а вже потім приймається як данина моді. Ілюстрація: t__mjh

Магістральний тягач додали до ряду своїх проєктів члени творчої гільдії творців цифрового автомобільного контенту. Вони співпрацюють з такими брендами, як Ferrari, Cadillac або Toyota, але до індустрії важких вантажівок не зверталися.

Віртуальний концепт уже є

За інформацією Car Design World (cardesignworld у соціальних мережах) дизайнерський проєкт віртуального художника Тома Гілтона (t__mjh) нещодавно започаткував серію під назвою "Продукт довкілля. США", у якій представлено п'ять різних дизайнів автомобілів.

Читайте також Компанія придбала вантажівку з автопілотом та відправляє її в рейс без водія

Ось так і зʼявився свіжий концепт вантажівки Peterbilt, який, очевидно, схожий на хот-род категорії вісімнадцятиколісних вантажівок завдяки своєму елегантному та мінімалістичному дизайну з окремими передніми колесами та вузькою кабіною з подовженим капотом.

Ось таке бачення схожого на хот-род концепта зовні та всередині. Ілюстрація: t__mjh

Багато нового, свіжого в тому дизайнерському погляді є. І не виключено, що інженери Peterbilt щось-таки та підхоплять для майбутніх розробок. Свого часу вантажівка Tesla Semi також була запозичена з фантастичних напрацювань дизайнерів.