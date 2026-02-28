Дизайнер грузовика Peterbilt Hot Rod превзошел Tesla Semi

Его новейшая версия магистрального тягача Peterbilt Model 589 с удлиненным капотом для дорожного использования датируется 2023 годом. Это, как пишет autoevolution.com, премиальный грузовик класса 8, ставший преемником снятой с производства популярной Model 389.

Магистральный тягач сочетает классический стиль машин с длинным капотом, широкую кабину и улучшает технологические характеристики и аэродинамику. Такая стилистика пришлась по душе американской киноиндустрии: грузовики Peterbilt на протяжении десятилетий стали символами не только американских грузовых перевозок, но и поп-культуры.

От перевозок до поп-культуры один шаг

Эти автомобили часто появляясь в фильмах, телесериалах и музыкальных клипах, начиная от дебютного фильма Стивена Спилберга 1971 года "Дуэль" и заканчивая анимационным фильмом Pixar "Тачки".

Немного странная визуализация, но все новое так в диковинку и воспринимается, а уже потом принимается как дань моде. Иллюстрация: t__mjh

Магистральный тягач добавили к ряду своих проектов члены творческой гильдии создателей цифрового автомобильного контента. Они сотрудничают с такими брендами, как Ferrari, Cadillac или Toyota, но к индустрии тяжелых грузовиков не обращались.

Виртуальный концепт уже есть

И все-таки это произошло. По информации Car Design World (cardesignworld – в социальных сетях) дизайнерский проект виртуального художника Тома Гилтона (t__mjh) недавно начал серию под названием "Продукт окружающей среды. США", в которой представлены пять различных дизайнов автомобилей.

Вот так и появился свежий концепт грузовика Peterbilt, который, очевидно, похож на хот-род категории восемнадцатиколесных грузовиков благодаря своему элегантному и минималистичному дизайну с отдельными передними колесами и узкой кабиной с удлиненным капотом.

Вот такое видение похожего на хот-род концепта снаружи и внутри. Иллюстрация: t__mjh

Много нового, свежего в том дизайнерском взгляде есть. И не исключено, что инженеры Peterbilt что-то и подхватят для будущих разработок. В свое время грузовик Tesla Semi также позаимствован из фантастических наработок дизайнеров.