Революція відкладається: чому дешевих електромобілів із твердотільними батареями доведеться почекати

Як повідомляє InsideEVs, наприкінці вересня Пекін оприлюднив новий план розвитку акумуляторної промисловості. Головна мета – досягти масштабного розгортання твердотільних батарей до 2030 року, щоб закріпити лідерство на світовому ринку електромобілів.

Наявність твердотільної батареї в електромобілі означає значно більший запас ходу, швидшу зарядку та вищу пожежну безпеку. Але є проблема: зробити такий акумулятор дешевим поки що не вдається.

Саме тому розраховувати, що вже незабаром з’являться справді бюджетні електрокари з революційними батареями, не доводиться. Головний виклик для інженерів зараз – не просто створити технологію, а зробити її доступною для масового покупця.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

CATL скромно оцінює темпи впровадження твердотільних батарей

Гігант індустрії, компанія CATL, дуже обережно оцінює перспективи. Керівник компанії Робін Цзен оцінив готовність технології лише на "четвірку" за дев'ятибальною шкалою, де дев'ять – це готовність до масового конвеєра. CATL планує запустити обмежене виробництво у 2027 році, але впровадження таких батарей у мільйони авто до кінця десятиліття виглядає малоймовірним саме через високу собівартість.

Конкуренти налаштовані так само

Скепсис поділяють і конкуренти. В LG Energy Solution також наголошують на складнощах виробництва великих твердотільних елементів. За прогнозами аналітиків BloombergNEF, навіть до 2035 року ця технологія займатиме лише 10% світового ринку.

Тож поки інженери шукають спосіб здешевити виробництво, китайська дорожня карта також робить ставку на вдосконалення звичних літієвих батарей, обіцяючи збільшити їхній ресурс до фантастичних 15 тисяч циклів зарядки.