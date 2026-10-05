Революция откладывается: почему дешевых электромобилей с твердотельными батареями придется подождать

Как сообщает InsideEVs, В конце сентября Пекин обнародовал новый план развития аккумуляторной промышленности. Главная цель– достичь масштабного развертывания твердотельных батарей до 2030 г., чтобы закрепить лидерство на мировом рынке электромобилей.

Наличие твердотельной батареи в электромобиле означает значительно больший запас хода, более быструю зарядку и более высокую пожарную безопасность. Но есть проблема: сделать такой аккумулятор дешевым пока не удается.

Именно поэтому рассчитывать, что уже скоро появятся действительно бюджетные электрокары с революционными батареями, не приходится. Главный вызов для инженеров сейчас– не просто создать технологию, а сделать ее доступной массовому покупателю.

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CATL скромно оценивает темпы внедрения твердотельных батарей.

Гигант индустрии, компания CATL, очень осторожно оценивает перспективы. Руководитель компании Робин Цзен оценил готовность технологии только на "четверку" по девятибалльной шкале, где девять – это готовность к массовому конвейеру. CATL планирует запустить ограниченное производство в 2027 году, но внедрение таких батарей в миллионы авто к концу десятилетия выглядит маловероятным именно из-за высокой себестоимости.

Конкуренты настроены так же

Скепсис разделяют и конкуренты. В LG Energy Solution также отмечают сложности производства крупных твердотельных элементов. По прогнозам аналитиков BloombergNEF, даже к 2035 году эта технология будет занимать всего 10% мирового рынка.

Пока инженеры ищут способ удешевить производство, китайская дорожная карта также делает ставку на усовершенствование привычных литиевых батарей, обещая увеличить их ресурс до фантастических 15 тысяч циклов зарядки.