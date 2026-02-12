Рятувальні "течики" в броньовій лівреї з передової не вилазять

Рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Донецьк – Луганськ» отримали від БФ «Українські вогнеборці» за фінансову підтримку американських донорів броньований автомобіль Volkswagen Transporter.

Єдина відмінність такого спецтранспорту від класичних "течиків" у броньованій лівреї. І це вже не перша машина такого виконання від Ukrainian Firefighters Foundation .

Читайте також Безпілотна авіація отримала наземну підтримку з автобусів Volkswagen Transporter

Часу для простого спецтранспорту не має

Коли після російського обстрілу під завалами залишаються люди, рятувальники мають вирушати туди – навіть знаючи, що може прилетіти повторний удар. І таке часто буває.

Доволі часто, поки рятувальники працюють в зоні рятувальних робіт, броньований Transporter робить кілька ходок з жителями в місце, де люди можуть перечекати небезпеку: броня дає шанс врятувати життя і почати додому.

Броньований спецтранспорт для евакуації людей з прифронтової території дійшов до надійного власника. Фото: Український фонд пожежників

Для роботи в зоні бойових дій

Бронь Volkswagen Transporter для ДСНС розроблено та зроблено для захисту екіпажу в зонах бойових дій та збереження життя цивільних під час раптової евакуації.

Зазвичай тут стоїть прихована бронекапсула, броньоване скло. Підвіска ходової суттєво посилена, як і гальмівна система. Броньований корпус захищає від куль і осколків, хоча перевірено таку машину від цивільної версії не відрізнити.

Читайте також Сотня Volkswagen Transporter передана прикордонникам на лінію зіткнення



Легкий, маневровий, потужний

Технічні характеристики автомобіля повною масою 3200 кг та вантажопідйомністю 1200 кг відповідають необхідним запитам рятувальників. Тут стоїть потужний 150-сильний дизельний двигун, в середині є кондиціонер для літньої пори.