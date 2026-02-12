Спасательные "течики" в броневой ливрее с передовой не вылезают

Спасатели Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Донецк – Луганск" получили от БФ "Украинские пожарные" при финансовой поддержке американских доноров бронированный автомобиль Volkswagen Transporter.

Единственное отличие такого спецтранспорта от классических "течиков" в бронированной ливрее. И это уже не первая машина такого исполнения от Ukrainian FireFighters Foundation.

Времени для простоя спецтранспорт не имеет

Когда после российского обстрела под завалами остаются люди, спасатели должны отправляться туда немедленно – даже зная, что может прилететь повторный удар. И такое бывает.

Довольно часто, пока спасатели работают в зоне спасательных операций, бронированный Transporter делает несколько ходок с жителями в тыл, где люди могут переждать опасность: броня дает шанс спасти жизнь и вернуться домой.

Бронированный спецтранспорт для эвакуаций людей с прифронтовых территорий поступил к надежному владельцу. Фото: Ukrainian FireFighters Foundation

Для работы в зоне боевых действий

Бронированный Volkswagen Transporter для ГСЧС разработан и сделан для защиты экипажа в зонах боевых действий и сохранения жизни гражданских во время внезапной эвакуации.

Обычно здесь стоит скрытая бронекапсула, бронированное стекло. Подвеска ходовой существенно усилена, как и тормозная система. Бронированный корпус защищает от пуль и осколков, хотя визуально автомобиль от гражданской версии не отличить.

Легкий, маневренный, мощный

Технические характеристики автомобиля полной массой 3200 кг и грузоподъемностью 1200 кг отвечают всем необходимым запросам спасателей. Здесь стоит мощный 150-сильный дизельный двигатель, внутри есть кондиционер для летнего времени.

Зимой в бронированном салоне довольно комфортная температура выставляется, мерзнуть никто не будет.