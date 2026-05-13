Рятувальники освоюють пожежних роботів: ДСНС готується до роботи в зоні підвищеного ризику

П’ятиденний курс відбувся на заводі-виробнику LUF Fire Fighter у федеральній землі Тюринген за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ у межах проєкту допомоги системі цивільного захисту України. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Навчання пройшли шестеро операторів аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Києві. Головний акцент зробили на роботі з гусеничним пожежним комплексом LUF 60, який уже найближчим часом може стати основним роботизованим комплексом у парку столичних рятувальників.

Роботи для найнебезпечніших пожеж

Комплекси LUF створені для роботи там, куди людям заходити надто ризиковано: після ракетних ударів, у задимлених тунелях, на промислових об’єктах або в будівлях із загрозою обвалу.

Під час тренінгу українські фахівці вивчали тактико-технічні можливості машин, сценарії ліквідації пожеж і особливості технічного обслуговування. Також вони відпрацьовували взаємодію роботів із платформою Nano та помповою системою GP7000, які вже використовуються ДСНС.

Вчитися у тих, хто таку техніку виробляє, значно результативніше від набуття навичок по інструкції в брошюрі. Фото: ДСНС

За словами начальниці відділення робототехніки Інни Ковтун, австрійські інженери поділилися практичними рішеннями щодо ефективного застосування комплексів у реальних умовах надзвичайних ситуацій.



Що вміє LUF 60

Гусеничний LUF 60 важить близько двох тонн, але при цьому має дуже компактні розміри – менш як 2,5 метра завдовжки. Машина дистанційно керується оператором та здатна подавати воду на відстань до 60 метрів.

Продуктивність системи сягає 400 літрів води за хвилину.

Робот може створювати як компактний струмінь, так і водяний туман для осадження диму та охолодження приміщень. Окрім гасіння пожеж, комплекс здатний очищати повітря та вентилювати задимлені простори.

Установка не має на борту резервуара для води чи пожежогасної речовини – тягне за собою рукав від гідранта, пожежної машини чи іншого джерела.

Вентилятор ЛУФ-60 може працювати як для нагнітання тиску, так і для всмоктування повітря з метою очищення систем вентиляції.

Курс навчання операторів роботизованих машин пройшли та отримали відповідні сертифікати компетенції й українські жінки-рятувальниці. Фото: ДСНС

Ще потужніший LUF 300 (див. відео внизу) працює з продуктивністю до 2400 л/хв і може застосовуватися для гасіння масштабних пожеж, розбору завалів (є маніпулятор) та роботи в умовах високих температур. Дальність дистанційного керування сягає 300 метрів.



Роботизація ДСНС набирає обертів

У ДСНС зазначають, що отримані в Австрії знання допоможуть розвивати робототехнічний напрямок служби та підвищувати ефективність реагування в умовах війни.

Особливо це актуально після масованих атак дронів і ракет, коли рятувальникам дедалі частіше доводиться працювати під загрозою повторних ударів, як от сьогодні, 13 травня, коли ворог спрямував на Україну масований рій безпілотників та ракет.