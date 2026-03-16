Аеродромні пожежні машини працюватимуть у звичайному депо

Пожежна машина футуристичного стилю Panther 4x4 у транспортних траншах – доволі рідкісне явище. Два роки тому дві двовісні машини надійшли у Військово-Повітряні Сили України.

До цього (травень 2017 року) аеродромний пожежний автомобіль австрійського бренду у своєму парку мало лише депо столичного аеропорту "Бориспіль". Тоді спецтранспорт придбали для організації безпеки гостей та часників "Євробачення-2017", що проходило у Києві.

Щоправда, там експлуатувалася важча модель – тривісна Rosenbauer Panther 5 з колісною формулою 6х6 та силовим потенціалом 700 к.с від Volvo D16 (Євро 5).

Сили достатньо ще й в запасі є

Нині прибули машини меншої розмірної групи – двовісні моделі Panther 4x4. Всередині стоїть такий же дизельний двигун Volvo D16 (Євро 5) на 700 "конячок".

Вони більш сучасні, мають кращі інноваційні напрацювання. Щоправда, в режимі атаки з найвищою продуктивністю запасу води в цистерні (9500 л) вистачить на одну хвилину, якщо точніше, то на 78 секунд.

Турбодизельний двигун потужністю 700 к.с. й автоматична коробка передач роблять автомобіль всюдихідним навіть у полі. Фото: ДСНС Полтавщини та Ukrainian FireFighters Foundation

Це коли в роботу вступає лафетна гармата. В режимі максимальної віддачі автономна помпа (Rosenbauer N80) розганяє швидкість подачі води на ствол в 7000 л/хв. Продуктивність переднього ствола від рукава менша, там всього – 1500 л/хв.

Встановлена на шарнірній щоглі гармата з насадкою подає регульований струмінь води в зону пожежогасіння з дальністю до 100 метрів.

Для міських та польових операцій

І хоча автомобілі мають статус аеродромних, вони будуть використовуватися звичайними пожежно-рятувальними депо. Повний привід та гарний силовий потенціал забезпечують роботу не тільки на дорозі з твердим покриттям, але й у польових умовах.

Рятувальники Полтавщини практично щодня ліквідовують наслідки російських обстрілів, гасять пожежі, розбирають завали та допомагають людям у найкритичніші моменти.

Дві пожежні машини, подаровані North Defence за сприяння влади Великого Герцогства Люксембург та волонтерів Ukrainian FireFighters Foundation, допоможуть швидко реагувати на виклики часу.