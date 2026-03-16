Аэродромные пожарные машины будут работать в обычном депо

Пожарная машина футуристического стиля Panther 4x4 в транспортных траншах довольно редкое явление. Два года назад две двухосные машины поступили в Военно-Воздушные Силы Украины.

До этого (май 2017 года) аэродромный пожарный автомобиль австрийского бренда в своем парке имело только депо столичного аэропорта "Борисполь". Тогда спецтранспорт приобрели для организации безопасности гостей и участников "Евровидения-2017", проходившего в Киеве.

Правда, там эксплуатировалась более тяжелая модель – трехосная Rosenbauer Panther 5 с колесной формулой 6х6 и силовым потенциалом 700 л.с от Volvo D16 (Евро 5).

Силы достаточно еще и в запасе есть

Сейчас прибыли машины меньшей размерной группы – двухосные модели Panther 4x4. Внутри стоит такой же дизельный двигатель Volvo D16 (Евро 5) на 700 "лошадок".

Они более современные, имеют лучшие инновационные наработки. Правда, в режиме атаки с самой высокой производительностью запаса воды в цистерне (9500 л) хватит на одну минуту, если точнее, то на 78 секунд.

Турбодизельный двигатель мощностью 700 л.с. и автоматическая коробка передач делают автомобиль вездеходным даже в поле.

Это когда в работу вступает лафетная пушка. В режиме максимальной отдачи автономная помпа (Rosenbauer N80) разгоняет скорость подачи воды на ствол в 7000 л/мин. Производительность переднего ствола от рукава меньше, там всего – 1500 л/мин.

Установленная на шарнирной мачте пушка с насадкой подает регулируемую струю воды в зону пожаротушения с дальностью до 100 метров.

Для городских и полевых операций

И хотя автомобили имеют статус аэродромных, они будут использоваться обычными пожарно-спасательными депо. Полный привод и хороший силовой потенциал обеспечивают работу не только на дороге с твердым покрытием, но и в полевых условиях.

Спасатели Полтавщины практически ежедневно ликвидируют последствия российских обстрелов, тушат пожары, разбирают завалы и помогают людям в критические моменты.

Две пожарные машины, подаренные North Defence при содействии властей Великого Герцогства Люксембург и волонтеров Ukrainian FireFighters Foundation, помогут быстро реагировать на вызовы времени.