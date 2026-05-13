Рідкісний Chrysler Special by Ghia 1953 року продають за мільйон доларів

На аукціоні RM Sotheby’s у Монтереї виставили на продаж ексклюзивне купе Chrysler Special by Ghia. За автомобіль планують виручити від 750 тисяч до 1 мільйона доларів. Про це пише topgir.com.ua.

Читайте також: Дизайнер показав, як може виглядати новий електрокросовер від Chrysler

Один із 16 автомобілів

Модель вважається однією з найрідкісніших післявоєнних машин марки Chrysler. Італійське ательє Carrozzeria Ghia виготовило лише 16 таких автомобілів у період із 1951 до 1953 року.

Основою для моделі став концепт Chrysler K-310, а дизайн створив італійський дизайнер Луїджі Сегре, який у той час активно співпрацював із Chrysler.

V8 Hemi та кузов ручної роботи

Купе побудували на платформі серійних моделей Chrysler, однак кузов виготовили повністю вручну. Під капотом встановлений 5,4-літровий бензиновий двигун V8 Hemi FirePower потужністю близько 180 к.с. — на початку 1950-х це був один із найпотужніших американських моторів.

Двигун працює у парі з автоматичною трансмісією Fluid-Torque Drive.

Автомобіль вирізняється довгим капотом, панорамним лобовим склом та великою кількістю хромованих елементів. Частину дизайнерських рішень пізніше використали у серійних моделях Chrysler середини 1950-х років.

Колекційна цінність

Виставлений екземпляр має німецьку реєстрацію та зберіг оригінальний номер шасі 7227922. За даними RM Sotheby’s, автомобіль пройшов реставрацію та перебуває у хорошому стані.

Сьогодні Chrysler Special by Ghia входить до числа найцінніших колекційних американських автомобілів післявоєнної епохи. Через обмежений тираж і ручне складання такі машини дуже рідко з’являються у відкритому продажу.

Такий автомобіль може стати гарною інвестицією. З часом ціна колекційних авто зростає.