Редкий Chrysler Special by Ghia 1953 года продают за миллион долларов

На аукционе RM Sotheby's в Монтерее выставили на продажу эксклюзивное купе Chrysler Special by Ghia. За автомобиль планируют выручить от 750 тысяч до 1 миллиона долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

Читайте также: Дизайнер показал, как может выглядеть новый электрокроссовер от Chrysler

Один из 16 автомобилей

Модель считается одной из самых редких послевоенных машин марки Chrysler. Итальянское ателье Carrozzeria Ghia изготовило всего 16 таких автомобилей в период с 1951 по 1953 год.

Основой для модели стал концепт Chrysler K-310, а дизайн создал итальянский дизайнер Луиджи Сегре, который в то время активно сотрудничал с Chrysler.

V8 Hemi и кузов ручной работы

Купе построили на платформе серийных моделей Chrysler, однако кузов изготовили полностью вручную. Под капотом установлен 5,4-литровый бензиновый двигатель V8 Hemi FirePower мощностью около 180 л.с. - в начале 1950-х это был один из самых мощных американских моторов.

Двигатель работает в паре с автоматической трансмиссией Fluid-Torque Drive.

Автомобиль отличается длинным капотом, панорамным лобовым стеклом и большим количеством хромированных элементов. Часть дизайнерских решений позже использовали в серийных моделях Chrysler середины 1950-х годов.

Коллекционная ценность

Выставленный экземпляр имеет немецкую регистрацию и сохранил оригинальный номер шасси 7227922. По данным RM Sotheby's, автомобиль прошел реставрацию и находится в хорошем состоянии.

Сегодня Chrysler Special by Ghia входит в число самых ценных коллекционных американских автомобилей послевоенной эпохи. Из-за ограниченного тиража и ручной сборки такие машины очень редко появляются в открытой продаже.

Такой автомобиль может стать хорошей инвестицией. Со временем цена коллекционных авто растет.