Рідкісний кабріолет Mercedes-Benz 500 SEC виставили на аукціон: ціна вражає

Як повідомляє портал Classic Driver, на який посилається topgir.com.ua, торги за цей незвичайний лот під номером 62 відбудуться вже 17 жовтня. Орієнтовна вартість машини становить від 78 100 до 90 116 доларів, що цілком виправдано її колекційною цінністю.

Річ у тім, що німецький автовиробник Mercedes-Benz ніколи не випускав серійних чотиримісних кабріолетів у кузові C126. Цю нішу у 80-х роках вдало заповнила компанія Gerhard Feldevert Gronau, яка спеціалізувалася на глибокому тюнінгу преміальних авто.

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Саме до їхньої майстерні у листопаді 1985 року приїхало стандартне купе кольору Barolo Red. Фахівці суттєво посилили кузов та встановили електричний тканинний дах, механізм якого дотепно під'єднали до штатної кнопки керування люком.

Колекційний стан та приємні бонуси

Готовий автомобіль відправили до Швейцарії, де він отримав першу реєстрацію восени 1988 року. На сьогодні пробіг цього красеня становить 96 800 кілометрів, а сервісна книжка підтверджує регулярне та якісне обслуговування.

Попередні власники додали машині трохи стилю, занизивши підвіску за допомогою пружин Straub та встановивши фірмові 16-дюймові диски Lorinser. Комплектація залишається розкішною навіть за сучасними мірками: тут є кондиціонер, круїз-контроль, а також електрорегулювання та підігрів водійського крісла.

Аукціонний дім оцінює стан кабріолета як дуже добрий. Останню сувору технічну перевірку для ретро-автомобілів він успішно пройшов у червні 2021 року, тож новий власник отримає повністю живу класику.