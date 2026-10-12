Редкий кабриолет Mercedes-Benz 500 SEC выставили на аукцион: цена впечатляет

Как сообщает портал Classic Driver, на который ссылается topgir.com.ua, торги за этот необычный лот под номером 62 пройдут уже 17 октября. Примерная стоимость машины составляет от 78 100 до 90 116 долларов, что вполне оправдано ее коллекционной ценностью.

Дело в том, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz никогда не выпускал серийные четырехместные кабриолеты в кузове C126. Эту нишу в 80-х годах удачно заполнила компания Gerhard Feldevert Gronau, специализировавшаяся на глубоком тюнинге премиальных автомобилей.

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Именно в их мастерскую в ноябре 1985 года приехало стандартное купе цвета Barolo Red. Специалисты существенно усилили кузов и установили электрическую тканевую крышу, механизм которой остроумно подключили к штатной кнопке управления люком.

Коллекционное состояние и приятные бонусы

Готовый автомобиль отправили в Швейцарию, где получил первую регистрацию осенью 1988 года. На сегодняшний день пробег этого красавца составляет 96 800 километров, а сервисная книга подтверждает регулярное и качественное обслуживание.

Предыдущие владельцы добавили машине немного стиля, снизив подвеску с помощью пружин Straub и установив фирменные 16-дюймовые. диски Lorinser. Комплектация остается роскошной даже по современным меркам: здесь есть кондиционер, круиз-контроль, а также электрорегулировка и подогрев водительского кресла.

Аукционный дом оценивает состояние кабриолета как очень хорошее. Последнюю строгую техническую проверку для ретро-автомобилей он успешно прошел в июне 2021 года, новый владелец получит полностью живую классику.