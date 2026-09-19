Рідкісний Rolls-Royce 1976 року хотіли ввезти в Україну за підробленим сертифікатом

За матеріалами Київської митниці Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Київській області повідомило чоловіку про підозру у вчиненні контрабанди. Йдеться про спробу ввезення в Україну рідкісного Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року, для митного оформлення якого подали сертифікат відповідності нормам Євро-2.

Rolls-Royce з історією

Йдеться не про сучасний Rolls-Royce, а про автомобіль із майже 50-річною історією. Silver Wraith II був представником розкішної серії автомобілів Rolls-Royce, побудованої на базі Silver Shadow.

Автомобіль 1976 року випуску є представником тієї епохи, коли Rolls-Royce робив ставку передусім на максимальний комфорт, якість оздоблення та престиж, а не на екологічність силового агрегату.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для колекціонерів такі машини мають окрему цінність. В окремих випадках рідкісні автомобілі стають справжніми предметами колекціонування, а їхня цінність значною мірою залежить від історії, стану та оригінальності.

Саме останній момент і став проблемою під час спроби оформити машину в Україні.

Митники засумнівалися у сертифікаті

Як повідомляє Київська митниця, на початку 2025 року її працівники виявили спробу оформлення цього Rolls-Royce мешканцем Львівської області.

Серед документів, які власник подав для митного оформлення автомобіля, був сертифікат відповідності екологічним нормам Євро-2. Однак у митників виникли запитання щодо справжності документа. Під час перевірки факт видачі сертифіката було спростовано.

Додатково автомобіль дослідили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Експертиза підтвердила невідповідність автомобіля екологічним вимогам.

Після цього Київська митниця направила повідомлення про кримінальне правопорушення, що стало підставою для подальшого розслідування.

Чому сертифікат був таким важливим

У цій історії ключовим став не сам вік Rolls-Royce, а можливість його легального митного оформлення.

Під час ввезення автомобіля в Україну важливе значення мають документи, які підтверджують його характеристики та відповідність встановленим вимогам. Auto24 раніше пояснював особливості митного оформлення автомобілів та документи, необхідні для їхнього ввезення.

У цьому випадку саме сертифікат Євро-2 мав підтвердити необхідні екологічні характеристики автомобіля. Коли митниця перевірила документ, його видачу не підтвердили.

Від митної перевірки до кримінального провадження

Після встановлення обставин Київська митниця направила повідомлення про кримінальне правопорушення. Воно стало підставою для подальшого розслідування.

Наразі Територіальне управління БЕБ у Київській області повідомило власнику автомобіля про підозру у вчиненні контрабанди. Досудове розслідування триває.

Водночас важливо, що повідомлення про підозру не означає встановленої судом вини. Остаточну правову оцінку діям фігуранта має надати суд.

Що буде з Rolls-Royce

Із наданої Київською митницею інформації не випливає, що автомобіль уже отримав можливість легального митного оформлення або був остаточно конфіскований.

Наразі відомо, що саме питання щодо сертифіката та невідповідність заявленим екологічним нормам стали підставою для кримінального провадження.

Для такого рідкісного Rolls-Royce історія виявилася доволі незвичною: автомобіль, якому вже виповнилося близько пів століття, зупинився не через технічну несправність, а через один документ.