Рівненський пожежно-рятувальний гарнізон підсилили новою технікою: що найцікавіше

Ключове підсилення – новітні пожежно-рятувальні машини з великим запасом води та сучасним оснащенням. Про нове придбання за бюджетні кошти йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС.

Автопарк гарнізону, підрозділи якого працюють у кожному районі області, поповнили пожежно-рятувальні автоцистерни, магістральний тягач та позашляхові легкові автомобілі для оперативного реагування.

8000 літрів води та повний набір для рятувальних робіт

Особливу увагу привертають три нові пожежно-рятувальні автомобілі АПРЦ-8-50 на шасі Renault Trucks K з колісною формулою 6×6, виготовлені українським виробником «Пожмашина». Це вже не просто пожежні машини, а багатофункціональні комплекси для ліквідації надзвичайних ситуацій.

Кожен автомобіль оснащений цистерною на 8000 літрів води та має запас піноутворювача до 800 літрів. У відсіках розміщено повний комплект обладнання для аварійно-рятувальних операцій – гідравлічні інструменти для деблокування постраждалих у ДТП, бензорізи, пилки та пневматичні подушки для підйому важких конструкцій.

На першому плані фотодобірки пожежно-рятувальний автомобіль на шасі Renault Trucks. Фото: ДСНС Рівненщини

Передбачено й медичне оснащення: ноші, реанімаційний набір і дефібрилятор, що дозволяє надавати допомогу ще до прибуття медиків.

Гасіння в русі та робота на відстані

Одна з ключових особливостей – лафетний ствол на передньому бампері з дистанційним керуванням. Він дозволяє гасити пожежі прямо під час руху, що особливо важливо для боротьби з вогнем у полях чи лісосмугах.

Потужність подачі води сягає 1000–3000 л/хв, а керування здійснюється з кабіни.

Оснащення для складних умов

Автомобілі отримали телескопічну освітлювальну щоглу, тепловізор, радіозв’язок, камери огляду та електричну лебідку з тяговим зусиллям до 9 тонн.

Навігаційна система враховує габарити й вагу машини, що дозволяє безпечно прокладати маршрут навіть у складних умовах. Завдяки GPS-диспетчеризації техніка відображається в режимі реального часу, що підвищує швидкість реагування та координацію дій.