Ривненский пожарно-спасательный гарнизон усилили новой техникой: что самое интересное

Ключевое усиление – новейшие пожарно-спасательные машины с большим запасом воды и современным оснащением. О новом приобретении за бюджетные средства говорится в сообщении Главного управления ГСЧС.

Автопарк гарнизона, подразделения которого работают в каждом районе области, пополнили пожарно-спасательные автоцистерны, магистральный тягач и внедорожные легковые автомобили для оперативного реагирования.

8000 литров воды и полный набор для спасательных работ

Особое внимание привлекают три новых пожарно-спасательных автомобиля АПРЦ-8-50 на шасси Renault Trucks K с колесной формулой 6×6, изготовленные украинским производителем "Пожмашина". Это уже не просто пожарные машины, а многофункциональные комплексы для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Каждый автомобиль оснащен цистерной на 8000 литров воды и имеет запас пенообразователя до 800 литров. В отсеках размещен полный комплект оборудования для аварийно-спасательных операций – гидравлические инструменты для деблокирования пострадавших в ДТП, бензорезы, пилы и пневматические подушки для подъема тяжелых конструкций.

На первом плане фотоподборки пожарно-спасательный автомобиль на шасси Renault Trucks. Фото: ГСЧС Ривненской области

Предусмотрено и медицинское оснащение: носилки, реанимационный набор и дефибриллятор, что позволяет оказывать помощь еще до прибытия медиков.

Тушение в движении и работа на расстоянии

Одна из ключевых особенностей – лафетный ствол на переднем бампере с дистанционным управлением. Он позволяет тушить пожары прямо во время движения, что особенно важно для борьбы с огнем в полях или лесополосах.

Мощность подачи воды достигает 1000–3000 л/мин, а управление осуществляется из кабины.

Оснащение для сложных условий

Автомобили получили телескопическую осветительную мачту, тепловизор, радиосвязь, камеры обзора и электрическую лебедку с тяговым усилием до 9 тонн.

Навигационная система учитывает габариты и вес машины, что позволяет безопасно прокладывать маршрут даже в сложных условиях. Благодаря GPS-диспетчеризации техника отображается в режиме реального времени, что повышает скорость реагирования и координацию действий.