Робот за кермом виявився безпечнішим за людину: дослідження

Як повідомляє Страховий інститут дорожньої безпеки США IIHS, безпілотні автомобілі Waymo у Сан-Франциско, Фініксі, Лос-Анджелесі та Остіні потрапляли у ДТП на 68% рідше за людей у перерахунку на однаковий пробіг. У дослідженні враховували лише аварії, про які звичайний водій, найімовірніше, повідомив би поліції.

Waymo проїхали без водія 50 мільйонів миль

Дослідження охоплює період із 2021 до 2024 року. За цей час автомобілі Waymo подолали в повністю безпілотному режимі близько 50 мільйонів миль, або понад 80 мільйонів кілометрів.

Для порівняння дослідники використали статистику приблизно 222 мільярдів миль, які люди проїхали у тих самих містах і за той самий період.

Загалом роботаксі Waymo мали на 68% нижчу частоту аварій. Кількість ДТП без участі інших транспортних засобів була меншою на 85%, а аварій із травмованими – на 81%.

Це принципово інший рівень автоматизації, ніж у серійних легковиках. Як раніше пояснював Авто24 у матеріалі про рівні автономності автомобілів, більшість доступних водіям систем лише допомагають керувати, але не звільняють людину від відповідальності.

Результати суттєво відрізняються залежно від міста

Найкращий результат Waymo показала у Фініксі, де аварійність була на 76% нижчою, ніж у людей.

У Лос-Анджелесі різниця сягнула 71%, а у Сан-Франциско – 35%. В Остіні роботаксі потрапляли в аварії на 4% частіше за звичайних водіїв.

Втім, дослідники пояснюють результат Остіна невеликою вибіркою. Waymo почала обмежену експлуатацію у цьому місті лише у 2024 році, тому накопичених даних поки недостатньо для надійних висновків.

Waymo – це справжній автопілот четвертого рівня

Історія Waymo почалася у 2009 році як проєкт безпілотного автомобіля Google. Публічний сервіс роботаксі без водія запустили у Фініксі у 2020 році, а згодом він з’явився у Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Остіні.

Автомобілі Waymo відповідають четвертому рівню автоматизації SAE. У визначених районах і за передбачених умов машина може повністю керувати рухом без людини за кермом.

Пасажир не повинен постійно контролювати дорогу або бути готовим перехопити керування. Це відрізняє Waymo від Tesla FSD, Super Cruise компанії General Motors і Ford BlueCruise.

Такі системи належать переважно до другого рівня. Водій повинен залишатися уважним і в будь-який момент бути готовим втрутитися. Саме тому Tesla, наприклад, блокує автопілот для неуважних водіїв, які ігнорують попередження системи.

Чому порівнювати роботів і людей складно

Головна проблема дослідження полягає у різних правилах реєстрації аварій.

Звичайні водії часто не повідомляють поліцію про незначні зіткнення. За оцінкою IIHS, незареєстрованими залишаються близько половини всіх ДТП і третина аварій із травмованими.

Компанії, що тестують безпілотні машини, навпаки, зобов’язані повідомляти навіть про порівняно дрібні інциденти. До зміни американських правил у 2025 році аварією могли визнати навіть випадок, коли автомобіль зачепив днищем покриття під час заїзду на паркування.

Крім того, безпілотні машини оснащені дорогими камерами, радарами й лідарами. Навіть слабкий удар може пошкодити обладнання та перевищити встановлений поріг матеріальних збитків.

Дослідники відсіяли більшість дрібних інцидентів

Для коректного порівняння IIHS проаналізував звіти Waymo, Cruise, Zoox та інших компаній, подані американському регулятору NHTSA.

Спочатку дослідники видалили дублікати, а також випадки, коли система автономного водіння не працювала, машина перебувала не на дорозі загального користування або фактичного зіткнення не було.

Так відсіяли приблизно чверть зареєстрованих інцидентів.

Після цього фахівці визначали, чи була аварія достатньо серйозною, щоб звичайний водій повідомив про неї поліцію. Серед 736 випадків лише 22% відповідали такому критерію.

До вибірки потрапили 89 аварій Waymo, 50 — Cruise, 10 — Zoox та ще 10 інцидентів інших компаній. Однак розрахувати частоту ДТП вдалося лише для Waymo, оскільки тільки вона добровільно оприлюднювала повні дані про пробіг.

Автопілот другого рівня має інші ризики

IIHS окремо наголошує, що результати Waymo не можна переносити на системи допомоги водієві у звичайних автомобілях.

Коли людина годинами лише спостерігає за роботою автоматики, монотонність викликає втому й послаблює увагу. Деякі водії також починають довіряти системі більше, ніж дозволяють її реальні можливості.

В Авто24 уже писали, що Autopilot Tesla залишається системою другого рівня. Навіть назва Full Self-Driving не означає, що автомобіль може безпечно їздити без постійного нагляду людини.

Різниця між Waymo і такими системами фундаментальна. У роботаксі четвертого рівня контроль повністю бере автоматика, але лише у визначеній зоні. У звичайній Tesla або Ford остаточна відповідальність залишається на водієві.

Чинної системи контролю недостатньо

Попри позитивний результат, IIHS не вважає питання безпеки безпілотних авто закритим.

Національна система США зобов’язує компанії повідомляти про аварії, але не вимагає регулярно розкривати пробіг. Без цих даних неможливо визначити, як часто автомобілі конкретної компанії потрапляють у ДТП.

Waymo надає такі відомості добровільно, але Cruise, Zoox та інші оператори цього не роблять. Через це порівняти їхню реальну аварійність неможливо.

Дослідники вважають, що єдина система має враховувати режим роботи автоматики, пробіг без водія, серйозність наслідків і умови, за яких сталася аварія.

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