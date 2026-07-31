Робот за рулем оказался безопаснее человека: исследование

Как сообщает Страховой институт дорожной безопасности США IIHS, беспилотные автомобили Waymo в Сан-Франциско, Финиксе, Лос-Анджелесе и Остине попадали в ДТП на 68% реже людей в пересчете на одинаковый пробег. В исследовании учитывали только аварии, о которых обычный водитель, скорее всего, сообщил бы полиции.

Waymo проехали без водителя 50 миллионов миль

Исследование охватывает период с 2021 по 2024 год. За это время автомобили Waymo преодолели в полностью беспилотном режиме около 50 миллионов миль или более 80 миллионов километров.

Для сравнения исследователи использовали статистику примерно 222 миллиардов миль, которые люди проехали в тех же городах и за тот же период.

В целом роботакси Waymo имели на 68% низшую частоту аварий. Количество ДТП без участия других транспортных средств было меньше на 85%, а аварий с травмированными– 81%.

Это принципиально иной уровень автоматизации, чем в серийных легковушках. Как ранее объяснял Авто24 в материале об уровнях автономности автомобилей, большинство доступных водителям систем только помогают управлять, но не освобождают человека от ответственности.

Результаты существенно отличаются в зависимости от города

Лучший результат Waymo показала в Финиксе, где аварийность была на 76% ниже, чем у людей.

В Лос-Анджелесе разница достигла 71%, а в Сан-Франциско – 35%. В Остине роботокси попадали в аварии на 4% чаще обычных водителей.

Впрочем, исследователи объясняют результат Остина небольшой выборкой. Waymo начала ограниченную эксплуатацию в этом городе только в 2024 году, поэтому накопленных данных пока недостаточно для надежных выводов.

Waymo– это настоящий автопилот четвертого уровня

История Waymo началась в 2009 году как проект беспилотного автомобиля Google. Публичный сервис роботакси без водителя запустили в Финиксе в 2020 году, а впоследствии он появился в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Остине.

Автомобили Waymo соответствуют четвертому уровню автоматизации SAE. В определенных районах и в предусмотренных условиях машина может полностью управлять движением без человека за рулем.

Пассажир не должен постоянно контролировать дорогу или быть готовым перехватить управление. Это отличает Waymo от Tesla FSD, Super Cruise компании General Motors и Ford BlueCruise.

Такие системы относятся преимущественно ко второму уровню. Водитель должен оставаться внимательным и в любой момент быть готовым вмешаться. Именно поэтому Tesla, например, блокирует автопилот для невнимательных водителей, игнорирующих предупреждение системы.

Почему сравнивать роботов и людей сложно

Главная проблема исследования состоит в разных правилах регистрации аварий.

Обычные водители часто не сообщают полиции о незначительных столкновениях. По оценке IIHS, незарегистрированными остаются около половины всех ДТП и треть аварий с травмированными.

Компании, тестирующие беспилотные машины, напротив, обязаны сообщать даже о сравнительно мелких инцидентах. До смены американских правил в 2025 году аварией могли признать даже случай, когда автомобиль задел днищем покрытие при заезде на парковку.

Кроме того, беспилотные машины оснащены дорогими камерами, радарами и лидерами. Даже слабый удар может повредить оборудование и превысить установленный порог материального ущерба.

Исследователи отсеяли большинство мелких инцидентов

Для корректного сравнения IIHS проанализировал отчеты Waymo, Cruise, Zoox и других компаний, представленные американскому регулятору NHTSA.

Первоначально исследователи удалили дубликаты, а также случаи, когда система автономного вождения не работала, машина находилась не на дороге общего пользования или фактического столкновения не было.

Так отсеяли около четверти зарегистрированных инцидентов.

После этого специалисты определяли, была ли авария достаточно серьезная, чтобы обычный водитель сообщил о ней полицию. Среди 736 случаев только 22% соответствовали такому критерию.

В выборку попали 89 аварий Waymo, 50 - Cruise, 10 - Zoox и еще 10 инцидентов других компаний. Однако рассчитать частоту ДТП удалось только для Waymo, поскольку только оно добровольно обнародовало полные данные о пробеге.

Автопилот второго уровня имеет другие риски

IIHS особо отмечает, что результаты Waymo нельзя переносить на системы помощи водителю в обычных автомобилях.

Когда человек часами только наблюдает за работой автоматики, монотонность вызывает усталость и ослабляет внимание. Некоторые водители тоже начинают доверять системе больше, чем позволяют ее реальные возможности.

В Авто24 уже писали, что Autopilot Tesla остается системой второго уровня. Даже название Full Self-Driving не означает, что автомобиль может безопасно ездить без постоянного присмотра человека.

Разница между Waymo и такими системами фундаментальна. В роботах четвертого уровня контроль полностью берет автоматика, но только в определенной зоне. В обычной Tesla или Ford окончательная ответственность остается на водителе.

Действующей системы контроля недостаточно

Несмотря на положительный результат, IIHS не считает вопрос безопасности беспилотных автомобилей закрытым.

Национальная система США обязывает компании сообщать об авариях, но не требует регулярно раскрывать пробег. Без данных невозможно определить, как часто автомобили конкретной компании попадают в ДТП.

Waymo предоставляет такие сведения добровольно, но Cruise, Zoox и другие операторы этого не делают. Поэтому сравнить их реальную аварийность невозможно.

Исследователи считают, что единая система должна учитывать режим работы автоматики, пробег без водителя, серьезность последствий и условия при которых произошла авария.

Робот не устает, но работает только в знакомых условиях