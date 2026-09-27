Роботаксі Waymo заїхало прямо на фермерський ринок: як його звідти вигнати

Як повідомляє видання Carscoops, курйозний випадок стався у Денвері на ринку South Pearl. Автомобіль Waymo без водія за кермом повільно проїхав між наметами саме тоді, коли продавці розкладали свій товар.

Люди не знали як діяти, але, на щастя, ніхто не постраждав

Коли за кермом жива людина, ви завжди можете постукати у вікно і пояснити ситуацію. З роботом цей трюк не пройде. Організаторам ринку довелося просто йти попереду машини та кричати, попереджаючи людей про небезпеку, адже жодних "кнопок екстреної зупинки" зовні авто не передбачено.

За словами координаторки ринку Мерилін Каліч, машина рухалася дуже повільно і акуратно оминала перешкоди. Ніхто не постраждав, і товар залишився цілим.

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У самій компанії Waymo заявили, що їхній автомобіль прямував за заданим маршрутом, вчасно розпізнав зміну обстановки та самостійно знайшов безпечний виїзд з території.

Автономні автомобілі часто помиляються