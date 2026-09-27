Работакси Waymo заехало прямо на фермерский рынок: как его оттуда выгнать

Как сообщает издание Carscoops, курьезный случай произошел в Денвере на рынке South Pearl. Автомобиль Waymo без водителя за рулем медленно проехал между палатками именно тогда, когда продавцы раскладывали свой товар.

Люди не знали как действовать, но, к счастью, никто не пострадал

Когда за рулем жив человек, вы всегда можете постучаться в окно и объяснить ситуацию. С роботом этот трюк не пройдет. Организаторам рынка пришлось просто идти впереди машины и кричать, предупреждая людей об опасности, ведь никаких "кнопок экстренной остановки" снаружи авто не предусмотрено.

По словам координатора рынка Мэрилин Калич, машина двигалась очень медленно и аккуратно обходила препятствия. Никто не пострадал и товар остался целым.

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В компании Waymo заявили, что их автомобиль следовал по заданному маршруту, вовремя распознал изменение обстановки и самостоятельно нашел безопасный выезд с территории.

Автономные автомобили часто ошибаются