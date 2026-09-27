Работакси Waymo заехало прямо на фермерский рынок: как его оттуда выгнать

Waymo
Как сообщает издание Carscoops, курьезный случай произошел в Денвере на рынке South Pearl. Автомобиль Waymo без водителя за рулем медленно проехал между палатками именно тогда, когда продавцы раскладывали свой товар.
Люди не знали как действовать, но, к счастью, никто не пострадал
Когда за рулем жив человек, вы всегда можете постучаться в окно и объяснить ситуацию. С роботом этот трюк не пройдет. Организаторам рынка пришлось просто идти впереди машины и кричать, предупреждая людей об опасности, ведь никаких "кнопок экстренной остановки" снаружи авто не предусмотрено.
По словам координатора рынка Мэрилин Калич, машина двигалась очень медленно и аккуратно обходила препятствия. Никто не пострадал и товар остался целым.
В компании Waymo заявили, что их автомобиль следовал по заданному маршруту, вовремя распознал изменение обстановки и самостоятельно нашел безопасный выезд с территории.
Автономные автомобили часто ошибаются
- Это далеко не первый случай, когда искусственный интеллект попадает впросак из-за нестандартных ситуаций.
- Раньше беспилотники уже заезжали на места преступлений, блокировали перекресток или массово собирались в тупиках..