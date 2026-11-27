Як повідомляють організатори заходу, виставка сягнула 400 тисяч квадратних метрів, демонструючи майбутнє індустрії.

Замість звичних дизельних двигунів виробники масово переходять на акумулятори високої щільності, дистанційне керування через 5G та розумні системи.

Компанія Zoomlion привезла на шоу першого в галузі робота-екскаватора зі штучним інтелектом. Машина розуміє голосові команди, самостійно розпізнає об'єкти та може без втручання оператора будувати стіни чи прокладати труби.

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Гігант XCMG зробив ставку на екологічний видобуток копалин, показавши гібридний кар'єрний самоскид та величезний екскаватор XE4000E.

Крім того, бренд похизувався ШІ-помічником, який координує роботу цілого парку безпілотної техніки.

Чи не найбільший подіум виставки цьогоріч зайняв XCMG. Фото: XCMG

Виробник LiuGong вразив публіку 400-тонним екскаватором 9400F із ковшем на 22 куби (див. відео внизу) та повністю електричним навантажувачем. Їхня техніка також вчиться працювати без людей, самостійно уникаючи перешкод на будмайданчику.

Своєю чергою LGMG представила перший у світі кар'єрний самоскид VTH150 із прямим електроприводом коліс, що дозволяє суттєво економити енергію.

Такої кількості відвідувачів та учасників навіть європейські виставки давно не бачили. Фото: учасники виставки

А от група SDLG зосередилася на глобальній стратегії, об'єднавши всі свої підприємства для випуску ще надійніших зелених машин.

Хоча більшість цих футуристичних гігантів орієнтовані на глобальні гірничі корпорації, технології автономного керування та електроприводи вже скоро стануть нормою і для звичайної спецтехніки.