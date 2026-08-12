Роботи підуть у вогонь замість людей: Німеччина передала ДСНС нову техніку

Надійшло понад 20 одиниць техніки. Її адресно передано в межах проєкту "Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні", який реалізує німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ за фінансування уряду Німеччини.

Під час церемонії передачі німецьким партнерам також показали техніку ДСНС, пошкоджену російськими атаками. Нове обладнання має посилити можливості рятувальників під час пожеж, аварій, розбору завалів та ліквідації наслідків обстрілів.

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Iveco Daily 4x4 – перевізник роботів

Однією з цікавих машин став позашляховий Iveco Daily 4x4 із посиленим бампером та лебідкою. Автомобіль призначений для доставлення безпілотників повітряної розвідки та наземних пожежних роботів у важкодоступні й небезпечні райони.



Він обладнаний висувною LED-щоглою, гідробортом і може працювати з причепом або мобільним комплексом пожежогасіння.

Німеччина передала ДСНС унікальну техніку, що замінить людей в зоні підвищеного ризику. Ілюстрація: фото – ДСНС, скриншот – Авто24

Magirus AirCore TAF60 – пожежний робот із турбіною

Гусеничний Magirus AirCore TAF60 призначений для гасіння масштабних пожеж без наближення людей до осередку займання.

Турбіна подає до 6000 л води за хвилину під тиском 16 бар, а дальність подачі через центральний ствол сягає 80 м. Повітряний потік становить до 105 000 м³/год.

Роботом керують дистанційно на відстані до 300 м, а камери та тепловізор дозволяють працювати за нульової видимості.

LUF 60 та Wolf R1 – ще два "дистанційні рятувальники"

Австрійський LUF 60 поєднує пожежний лафет і потужний вентилятор: воду або піну він подає на відстань до 60 м, а повітряний потік сягає 200 000 м³/год. Машина призначена для тунелів, паркінгів, промислових об’єктів та інших небезпечних зон.

Німецький Magirus Wolf R1 оснащений лафетним стволом із дальністю подачі води до 70 м, лебідкою з тяговим зусиллям близько 2,4 т, камерами та тепловізором. Він може подавати воду або піну в місцях, де робота людей пов’язана з особливим ризиком.

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У які підрозділи надійде отримана техніка, як географічно та адміністративно її розподілять, не повідомляться з зрозумілих причин, що для такого часу цілком виправдано.