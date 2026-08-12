Работы пойдут в огонь вместо людей: Германия передала ГСЧС новую технику

Поступило более 20 единиц техники. Ее адресно передано в пределах проекта Поддержка государственного и муниципального управления чрезвычайными ситуациями в Украине, который реализует немецкое общество международного сотрудничества GIZ за финансирование правительства Германии.

В ходе церемонии передачи немецким партнерам также показали технику ГСЧС, поврежденную российскими атаками. Новое оборудование должно усилить возможности спасателей при пожарах, авариях, разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов.

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Iveco Daily 4x4 – перевозчик роботов

Одной из интересных машин стал внедорожный Iveco Daily 4x4 с усиленным бампером и лебедкой. Автомобиль предназначен для доставки беспилотников воздушной разведки и наземных пожарных роботов в труднодоступные и опасные районы.



Он оборудован выдвижной LED-мачтой, гидробортом и может работать с прицепом или мобильным комплексом пожаротушения.

Германия передала ГСЧС уникальную технику, которая заменит людей в зоне повышенного риска. Иллюстрация: фото – ГСЧС, скриншот – Авто24

Magirus AirCore TAF60 – пожарный робот с турбиной

Гусеничный Magirus AirCore TAF60 предназначен для тушения масштабных пожаров без приближения людей к очагу возгорания.

Турбина подает до 6000 л воды в минуту под давлением 16 бар, а дальность подачи через центральный ствол составляет 80 м. Воздушный поток составляет до 105 000 м³/час.

Роботом управляют дистанционно на расстоянии до 300 м, а камеры и тепловизор позволяют работать при нулевой видимости.

LUF 60 и Wolf R1 – еще два "дистанционных спасателя"

Австрийский LUF 60 совмещает пожарный лафет и мощный вентилятор: воду или пену он подает на расстояние до 60 м, а воздушный поток достигает 200 000 м3/ч. Машина предназначена для тоннелей, паркингов, промышленных объектов и других опасных зон.

Немецкий Magirus Wolf R1 оснащен лафетным стволом с дальностью подачи воды до 70 м, лебедкой с тяговым усилием около 2,4 т, камерами и тепловизором. Он может подавать воду или пену в местах, где работа людей связана с особым риском.

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В какие подразделения поступит полученная техника, как географически и административно ее распределят, не сообщаются по понятным причинам, что для этого времени вполне оправдано.