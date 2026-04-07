Росіяни відродили "Волгу": насправді це Geely, які збирають на колишньому заводі Volkswagen

Спроби повернути бренд Volga до життя тривають не перший рік, зазначає Auto24. У 2024 році росіяни вже анонсувалися плани щодо випуску моделей на базі Changan, проте той проєкт так і не був реалізований. Тепер стратегія змінилася: новим технологічним донором став китайський гігант Geely.

Оскільки західні автовиробники остаточно залишили ринок РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну, звільнені майданчики та порожні ніші заповнюються продукцією з КНР під локальними назвами. Виробництво нових “Волг” розгортають у Нижньому Новгороді – на тому самому заводі, де раніше з конвеєрів сходили моделі Škoda та VW.

Кросовер Volga K50: близнюк Geely Monjaro

Першою моделлю у відродженій лінійці став кросовер K50. Навіть при побіжному погляді стає зрозуміло, що це повна копія популярного у РФ Geely Monjaro. Дизайнери обмежилися лише косметичними змінами: автомобіль отримав дещо оновлену решітку радіатора з вертикальними планками та емблему із зображенням оленя.

Усі інші елементи повністю ідентичні китайському оригіналу. Технічна начинка також не зазнала змін: 2,0-літровий бензиновий турбоагрегат на 238 к.с. в парі з восьмиступеневим “автоматом” та системою повного приводу.

Седан C50: китайська основа з німецьким акцентом

Окрім кросовера, бренд представив седан Volga C50, який базується на моделі Geely Preface. Візуально цей автомобіль нагадує суміш класичного VW Passat та американської версії Honda Accord. Як і у випадку з кросовером, зміни в дизайні C50 мінімальні та стосуються лише значків і решітки радіатора.

Інтер’єр седана також повністю запозичений у Geely: цифрова панель приладів, великий вертикальний дисплей мультимедійної системи та чотириспицеве кермо залишилися на своїх місцях. Для C50 передбачено дві версії 2,0-літрового турбодвигуна на 150 та 200 к.с., які працюють у парі з семиступеневим “роботом” із подвійним зчепленням.

Ринковий контекст

Попри гучні заяви росіян про повернення легендарного імені, світові експерти автомобільної галузі налаштовані скептично. Фактично, споживачам пропонують ті самі китайські автомобілі, які вже представлені на ринку, але з іншими шильдиками. Ціни на новинки поки не оголошені, проте очевидно, що головна ставка робитиметься на державні закупівлі та використання бренду в урядових структурах, як це було за часів СРСР.

Така стратегія “імпортозаміщення” демонструє повну неспроможність локального автопрому РФ створити власний вдалий продукт – моделі Lada не можуть конкурувати ні за рівнем якості, ні за ціною, змушуючи Росію перетворюватись на складальний цех для китайських компаній другого ешелону.