Россияне возродили "Волгу": на самом деле это Geely, которые собирают на бывшем заводе Volkswagen

Попытки вернуть бренд Volga к жизни продолжаются не первый год, отмечает Auto24. В 2024 году россияне уже анонсировались планы по выпуску моделей на базе Changan, однако тот проект так и не был реализован. Теперь стратегия изменилась: новым технологическим донором стал китайский гигант Geely.

Читайте также: Hyundai продала свой завод в РФ за символическую сумму

Поскольку западные автопроизводители окончательно покинули рынок РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, освободившиеся площадки и пустые ниши заполняются продукцией из КНР под локальными названиями. Производство новых “Волг” разворачивают в Нижнем Новгороде – на том же заводе, где ранее с конвейеров сходили модели Škoda и VW.

Кроссовер Volga K50: близнец Geely Monjaro

Первой моделью в возрожденной линейке стал кроссовер K50. Даже при беглом взгляде становится понятно, что это полная копия популярного в РФ Geely Monjaro. Дизайнеры ограничились лишь косметическими изменениями: автомобиль получил несколько обновленную решетку радиатора с вертикальными планками и эмблему с изображением оленя.

Все остальные элементы полностью идентичны китайскому оригиналу. Техническая начинка также не претерпела изменений: 2,0-литровый бензиновый турбоагрегат на 238 л.с. в паре с восьмиступенчатым “автоматом” и системой полного привода.

Также интересно: Новая Lada будет стоить на болотах 30 тысяч долларов: за что такие деньги

Седан C50: китайская основа с немецким акцентом

Кроме кроссовера, бренд представил седан Volga C50, который базируется на модели Geely Preface. Визуально этот автомобиль напоминает смесь классического VW Passat и американской версии Honda Accord. Как и в случае с кроссовером, изменения в дизайне C50 минимальны и касаются лишь значков и решетки радиатора.

Интерьер седана также полностью позаимствован у Geely: цифровая панель приборов, большой вертикальный дисплей мультимедийной системы и четырехспицевый руль остались на своих местах. Для C50 предусмотрено две версии 2,0-литрового турбодвигателя на 150 и 200 л.с., которые работают в паре с семиступенчатым “роботом” с двойным сцеплением.

Рыночный контекст

Несмотря на громкие заявления россиян о возвращении легендарного имени, мировые эксперты автомобильной отрасли настроены скептически. Фактически, потребителям предлагают те же китайские автомобили, которые уже представлены на рынке, но с другими шильдиками. Цены на новинки пока не объявлены, однако очевидно, что главная ставка будет делаться на государственные закупки и использование бренда в правительственных структурах, как это было во времена СССР.

Читайте также: Россияне считают, что Renault должен заплатить АвтоВАЗу 1,3 миллиарда долларов

Такая стратегия “импортозамещения” демонстрирует полную несостоятельность локального автопрома РФ создать собственный удачный продукт – модели Lada не могут конкурировать ни по уровню качества, ни по цене, заставляя Россию превращаться в сборочный цех для китайских компаний второго эшелона.