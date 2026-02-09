Розкішне купе Mercedes-AMG з нульових продали за ціною суперкара

Головний козир конкретного екземпляра — мінімальний пробіг. Автомобіль проїхав лише близько 5300 км, фактично зберігши стан нової машини, повідомляє Auto24. Поєднання кузова в кольорі Alabaster White з салоном Java також вважається рідкісним.

До слова, інші CL65 AMG на тому ж майданчику останнім часом продавалися у кілька разів дешевше.

V12, який не поступався суперкарам

Під капотом купе встановлений легендарний 6,0-літровий бітурбо V12 AMG. Заводські характеристики навіть сьогодні звучать серйозно — 604 к.с. і 1000 Нм крутного моменту. У середині 2000-х це була територія екзотичних суперкарів.

CL65 AMG поєднував величезну потужність із комфортом розкішного гран-турера. Автомобіль міг виглядати стримано, але прискорювався з інтенсивністю, яка тоді легко залишала позаду більшість спортивних седанів.

Ціна з урахуванням часу

Цікаво, що новим цей автомобіль коштував 182 280 доларів. Якщо врахувати інфляцію, ця сума майже збігається з результатом нинішнього продажу. Фактично купе не подешевшало за два десятиліття, що є рідкісним випадком для будь-якого авто.

Від забутого флагмана до сучасної класики

Колись CL65 AMG сприймався як надмірно дорогий і складний у володінні розкішний експрес. Сьогодні ж він поступово отримує статус сучасної класики, особливо у винятковому стані. Однак після такого продажу інтерес до моделі серед колекрціонерів може різко зрости.