Як повідомляє видання Motor1, витік інформації стався через Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю, яке опублікувало сертифікаційні документи. Офіційний дебют моделі очікується найближчим часом на автосалоні в Гуанчжоу або вже на виставці Auto China у Шанхаї.

Новинка виявилася значно компактнішою за свого донора – пікап Navara Pro. Довжина кузова становить 5098 міліметрів, а колісну базу інженери вкоротили майже на 45 сантиметрів, що позитивно вплинуло на геометричну прохідність.

Кут в'їзду тепер становить 36 градусів, а з'їзду – 31 градус. Це серйозні показники для тих, хто планує долати оффроуд, хоча тягові можливості трохи впали: позашляховик зможе тягнути причіп масою до 2,5 тонни замість 3,5 тонни у пікапа.

Плануєте заміну шин? Зверніть увагу на Hankook – бренд, що поєднує сучасні технології, комфорт і надійність. Знайдіть відповідну модель для свого автомобіля та обирайте шини Hankook у партнерських магазинах. Рекламна інформація

Три двигуни на вибір

Покупцям запропонують одразу три варіанти силових установок. Класичний підхід представляють 2,3-літровий турбодизель на 187 кінських сил та потужний 2-літровий бензиновий турбомотор, який видає 254 сили.

Найбільший інтерес викликає плагін-гібридна версія PHEV. Вона поєднує 204-сильний бензиновий двигун та електромотор із віддачею до 268 "конячок", хоча сумарну потужність системи виробник поки тримає в секреті.

Усі модифікації оснащуються механічним повним приводом карданного типу, що підтверджує статус справжнього всюдихода. Зовні автомобіль виділяється брутальними квадратними формами, розпашними задніми дверима із запасним колесом та 18-дюймовими дисками з "зубастою" гумою вже в базі.

Виробник свідомо відмовився від третього ряду сидінь, щоб не конкурувати з сімейними кросоверами. Очікується, що першими оцінити переваги нового Terrano зможуть покупці на азійських ринках, зокрема на Філіппінах, де попит на такі утилітарні машини традиційно високий.