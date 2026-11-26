Как сообщает издание Motor1, утечка информации произошла через Министерство промышленности и информационных технологий Китая, опубликовавшее сертификационные документы. Официальный дебют модели ожидается в ближайшее время на автосалоне в Гуанчжоу или уже на выставке Auto China в Шанхае.

Новинка оказалась значительно компактнее своего донора – пикап Navara Pro. Длина кузова составляет 5098 миллиметров, а колесную базу инженеры укоротили почти на 45 сантиметров, что положительно повлияло на геометрическую проходимость.

Угол въезда теперь составляет 36 градусов, а съезда – 31 градус. Это серьезные показатели для тех, кто планирует преодолевать оффроуд, хотя тяговые возможности немного упали: внедорожник сможет тянуть прицеп массой до 2,5 тонн вместо 3,5 тонн у пикапа.

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Три двигателя на выбор

Покупателям предложат сразу три варианта силовых установок. Классический подход представляют 2,3-литровый турбодизель на 187 лошадиных сил и мощный 2-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 254 силы.

Наибольший интерес вызывает плагин-гибридная версия PHEV. Она сочетает 204-сильный бензиновый двигатель и электромотор с отдачей до 268 "лошадок", хотя суммарную мощность системы производитель пока держит в секрете.

Все модификации оснащаются механическим полным приводом карданного типа, что подтверждает статус подлинного вездехода. Внешне автомобиль выделяется брутальными квадратными формами, распашными задними дверями с запасным колесом и 18-дюймовыми дисками с "зубастой" резиной уже в базе.

Производитель сознательно отказался от третьего ряда сидений, чтобы не конкурировать с семейными кроссоверами. Ожидается, что первыми оценить преимущества нового Terrano смогут покупатели на азиатских рынках, в частности, на Филиппинах, где спрос на такие утилитарные машины традиционно высок.