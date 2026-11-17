Как сообщает Житомирский городской совет, договор о предоставлении этой гуманитарной помощи уже официально подписали в Чехии с участием фонда Виза и руководства города Йиглава.

Первые три машины Škoda 26Tr Solaris III уже сняли с тамошних рейсов и отправили в Украину.

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Салон выглядит как новый, о возрасте напоминает разве что немного затоптанный пол. Фото: Житомирская мэрия

Речь идет о подержанных, но ухоженных троллейбусах 2009 года выпуска с инвентарными номерами 70, 74 и 79-й с 2010 года. Чешские транспортники вывели их из строя только в начале ноября этого года, поэтому техника полностью на ходу и готова к работе.

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Судя по первым фотографиям, машины имеют весьма привлекательный вид как снаружи, так и в салоне. На их хорошее техническое состояние намекает даже надпись на электронном табло "Servis ukončen", что в переводе означает успешное завершение сервисного обслуживания.

Вот так выглядел троллейбус под 79-м инвентарным номером на улицах чешского города (наверху), а внизу та же машина уже на платформе отправилась в Житомир. Фото: transphoto.org и Житомирская мэрия

Что известно о Škoda 26Tr Solaris

Эта модель является удачным симбиозом двух известных европейских производителей. Кузов здесь – от популярного польского Solaris Trollino 12, а вся электрическая начинка изготовлена чешской компанией Škoda Electric.

Под капотом работает надежный асинхронный электродвигатель мощностью от 160 до 180 кВт, разгоняющий 18-тонную машину до 65 км/ч. Салон рассчитан на комфортную перевозку 102 пассажиров, из которых 34 могут ехать сидя. Интересно, что в городах Европы работает более двух с половиной сотни таких машин, а теперь первые три появятся и в Украине.

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Транспортный кризис и подготовка к зиме

Напомним, что с 5 ноября Житомир был вынужден полностью остановить движение коммунального электротранспорта из-за серьезных повреждений энергосистемы страны. Город перешел в режим строгой экономии, выключив часть уличного освещения и светофоров во избежание масштабных аварий на подстанциях.

Однако троллейбусы лишними не будут: с наступлением стабильного энергообеспечения они не только дополнят подвижной состав в депо, но и придут на замену некоторым старым машинам советских времен.