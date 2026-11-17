Як повідомляє Житомирська міська рада, договір про надання цієї гуманітарної допомоги вже офіційно підписали в Чехії за участю фонду Віза та керівництва міста Їглава.

Перші три машини Škoda 26Tr Solaris III вже зняли з тамтешніх рейсів і відправили до України.

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Салон виглядає як новий, про вік нагадує хіба що трохи зачовгана підлога. Фото: Житомирська мерія

Йдеться про вживані, але доглянуті тролейбуси 2009 року випуску з інвентарними номерами 70, 74 та 79-й з 2010 року. Чеські транспортники вивели їх з експлуатації лише на початку листопада цього року, тому техніка повністю на ходу і готова до роботи.

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Судячи з перших фотографій, машини мають вельми привабливий вигляд як зовні, так і в салоні. На їхній хороший технічний стан натякає навіть напис на електронному табло "Servis ukončen", що в перекладі означає успішне завершення сервісного обслуговування.

Ось так виглядав тролейбус під 79-м інвентарним номером на вулицях чеського міста (вгорі), а внизу та сама машина вже на платформі відправилася до Житомира. Фото: transphoto.org та Житомирська мерія

Що відомо про Škoda 26Tr Solaris

Ця модель є вдалим симбіозом двох відомих європейських виробників. Кузов тут від популярного польського Solaris Trollino 12, а вся електрична начинка виготовлена чеською компанією Škoda Electric.

Під капотом працює надійний асинхронний електродвигун потужністю від 160 до 180 кВт, який розганяє 18-тонну машину до 65 км/год. Салон розрахований на комфортне перевезення 102 пасажирів, з яких 34 можуть їхати сидячи. Цікаво, що загалом у містах Європи працює понад дві з половиною сотні таких машин, а тепер перші три з'являться і в Україні.

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Транспортна криза та підготовка до зими

Нагадаємо, що з 5 листопада Житомир був змушений повністю зупинити рух комунального електротранспорту через серйозні пошкодження енергосистеми країни. Місто перейшло в режим суворої економії, вимкнувши частину вуличного освітлення та світлофорів, щоб уникнути масштабних аварій на підстанціях.

Однак тролейбуси зайвими не будуть: з настанням стабільного енергозабезпечення вони не тільки доповнять рухомий склад у депо, але й прийдуть на заміну деяким старезним машинам радянських часів.