«Альфа» наращивает силы и автопарк: кто передал крупную партию пикапов Toyota

Только за последние три месяца благотворительный фонд "Вернись живым" передал спецназовцам 73 пикапа. В эту партию вошли 14 автомобилей Toyota Hilux и 59 единиц из семейства Toyota Land Cruiser.

Передача транспорта продолжает,, поэтому в ближайшее время подразделение получит новые машины. Об этих итогах на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба БФ "Вернись живым".



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Основа фронтовой логистики

Пикапы являются одним из важнейших видов транспорта на передовой. После дополнительных технических доработок эти автомобили позволяют спецназовцам безопаснее и оперативнее выполнять как чисто боевые, так и логистические задачи.

Toyota Hilux остается одним из самых популярных военных пикапов в мире благодаря простой конструкции и колоссальной устойчивости к нагрузкам. Наши военные особенно ценят эту машину, – она надежна, неприхотлива, тиха и малозаметна.

Имея мощный двигатель в диапазоне от 2,4–2,8 литров, автомобиль развивает от 150 до 204 л.с. Полный привод 4×4 и клиренс около 290 мм позволяют перевозить на борту груз весом до 1 тонны.

Любые модели бренда Toyota имеют хорошую репутацию, а о признании его пикапов и говорить нечего – надежность, мощность, комфорт. Фото: Вернись живым

Практически в таком же силовом диапазоне и со схожими характеристиками находятся и переданные спецназовцам автомобили Toyota Land Cruiser. Этот внедорожник ценится за легендарную проходимость, надежность и способность работать в сверхсложных условиях.

Автомобиль имеет 2,8-литровый турбодизельный двигатель с мощностью 204 л.с. Полный привод 4×4 с блокировкой дифференциалов и понижающей передачей делают его сверхвыносливым в полевых условиях, хотя клиренс здесь немного меньше – около 230 мм.

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Передают сразу после прибытия

В "Вернись живым" отмечают, что не ждут поступления всей партии автомобилей на склады. Транспорт передают военным "с колес" – сразу после прибытия в Украину и быстрой подготовки к эксплуатации.

На данный момент все 73 пикапа уже поступили на вооружение Центра специальных операций "А" СБУ и выполняют боевые задачи на линии соприкосновения. Новые поступления техники еще впереди.