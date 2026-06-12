"Альфа" нарощує сили та автопарк: хто передав велику партію пікапів Toyota

Лише за останні три місяці благодійний фонд "Повернись живим" передав спецпризначенцям 73 пікапи. До цієї партії увійшли 14 автомобілів Toyota Hilux та 59 одиниць із сімейства Toyota Land Cruiser.

Передача транспорту триває, тож найближчим часом підрозділ отримає нові машини. Про такі підсумки на власній Facebook-сторінці повідомила пресслужба БФ "Повернись живим".



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Основа фронтової логістики

Пікапи є одним із найважливіших видів транспорту на передовій. Після додаткових технічних доопрацювань ці автомобілі дозволяють спецпризначенцям безпечніше та оперативніше виконувати як суто бойові, так і логістичні завдання.

Toyota Hilux лишається одним із найпопулярніших військових пікапів у світі завдяки простій конструкції та колосальній стійкості до навантажень. Наші військові цю машину особливо цінують – вона надійна, невибаглива, тиха та малопомітна.

Маючи потужний двигун в діапазоні 2,4–2,8 літра, автомобіль розвиває від 150 до 204 к.с. Повний привід 4×4 та кліренс близько 290 мм дозволяють везти на борту вантаж вагою до 1 тонни.

Будь-які моделі бренду Toyota мають гарну репутацію, а про визнання його пікапів годі й казати – надійність, потужність, комфорт. Фото: Повернись живим

Практично в такому ж силовому діапазоні й зі схожими характеристиками перебувають і передані спецпризначенцям автомобілі Toyota Land Cruiser. Цей позашляховик цінується за легендарну прохідність, надійність та здатність працювати у надскладних умовах.

Автомобіль має 2,8-літровий турбодизельний двигун із потенціалом під 204 к.с. Повний привід 4×4 з блокуванням диференціалів та понижувальною передачею роблять його супервитривалим у польових умовах, хоча кліренс тут трохи менший – близько 230 мм.

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Передають одразу після прибуття

У "Повернись живим" зазначають, що не чекають надходження всієї партії автомобілів на склади. Транспорт передають військовим "із коліс" – одразу після прибуття в Україну та швидкої підготовки до експлуатації.

Наразі всі 73 пікапи вже стали до строю Центру спеціальних операцій «А» СБУ і виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Нові надходження техніки ще попереду.