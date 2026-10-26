Алкоматы самообслуживания: соседи на улицах установили для водителей платные алкотестеры

Как сообщает TVP3 Жешув со ссылкой на городской совет Жешува, новое устройство для самообслуживания было смонтировано на улице Монюшко. Эта локация выбрана не случайно, ведь именно в центре города сосредоточено наибольшее количество баров и заведений питания.

Аппарат разработала и установила компания Promiler. Он полностью адаптирован для работы под открытым небом и функционирует в круглосуточном режиме.

Процесс проверки очень прост и занимает всего несколько секунд. Экран ведет пользователя через все этапы тестирования, а для обеспечения гигиены используются одноразовые мундштуки.

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Стоимость одного измерения составляет 5 злотых (57,9 грн). При этом разработчики предусмотрели исключительно безналичную оплату банковской картой. Такие алкоматы есть и в других городах Польши, в частности во Вроцлаве (см. видео внизу).

Почему это важно для безопасности

Местные власти пошли на такой шаг из-за печальной статистики. Только в течение прошлого года в городе остановили 282 водителя в состоянии сильного опьянения и еще 73 человека, управлявших авто под влиянием алкоголя.

" Водители часто садятся за руль после рюмки, потому что субъективно чувствуют себя трезвыми. Люди просто ленятся идти в ближайший отдел полиции для официальной проверки, – отмечают инициаторы проекта.

Алкотестер работает анонимно, быстро и безопасно, но – за деньги. Фото: Жешувский городской совет

Теперь каждый водитель может быстро убедиться, безопасно ли ему садиться за руль. Это чисто профилактическая мера, которая должна уберечь участников движения от ДТП, а самих нарушителей – от утраты прав.

Какие штрафы угрожают нарушителям

Напомним, что польское законодательство строго наказывает за нетрезвое вождение. Если алкотестер покажет от 0,2 до 0,5 промилле, водитель получит 10 штрафных баллов и штраф от 2500 до 5000 злотых, то есть от 28 983 до 57 969 гривен.

Кроме того, суд может запретить такому лицу управлять транспортными средствами сроком от шести месяцев до трех лет.

Если уровень алкоголя превышает 0,5 промилле, наступает уголовная ответственность. В таком случае финансовое взыскание может достигать 30 тысяч злотых, а нарушителю грозит реальное лишение свободы.