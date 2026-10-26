Алкомати самообслуговування: сусіди вулицях встановили для водіїв платні алкотестери

Як повідомляє TVP3 Жешув з посиланням на міську раду Жешува, новий пристрій для самообслуговування змонтували на вулиці Монюшка. Ця локація обрана не випадково, адже саме в центрі міста зосереджено найбільшу кількість барів та закладів харчування.

Апарат розробила та встановила компанія Promiler. Він повністю адаптований для роботи просто неба та функціонує в цілодобовому режимі.

Процес перевірки максимально простий і займає всього кілька секунд. Екран веде користувача через усі етапи тестування, а для забезпечення гігієни використовуються одноразові мундштуки.

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Вартість одного вимірювання становить 5 злотих (57,9 грн). При цьому розробники передбачили виключно безготівкову оплату банківською карткою. Такі алкомати є й в інших містах Польщі, зокрема, у Вроцлаві (див. відео внизу).

Чому це важливо для безпеки

Місцева влада пішла на такий крок через сумну статистику. Лише протягом минулого року в місті зупинили 282 водіїв у стані сильного сп'яніння та ще 73 особи, які керували авто під впливом алкоголю.

"Водії часто сідають за кермо після чарки, бо суб'єктивно відчувають себе тверезими. Люди просто лінуються йти до найближчого відділку поліції для офіційної перевірки, – зазначають ініціатори проєкту.

Алкотестер працює анонімно, швидко й безпечно, але – за гроші. Фото: Жешувська міська рада

Тепер кожен водій може швидко переконатися, чи безпечно йому сідати за кермо. Це суто профілактичний захід, який має вберегти учасників руху від ДТП, а самих порушників – від втрати прав.

Які штрафи загрожують порушникам

Нагадаємо, що польське законодавство суворо карає за нетверезе водіння. Якщо алкотестер покаже від 0,2 до 0,5 проміле, водій отримає 10 штрафних балів та штраф від 2500 до 5000 злотих, тобто від 28 983 до 57 969 гривень.

Крім того, суд може заборонити такій особі керувати транспортними засобами на строк від шести місяців до трьох років.

Якщо ж рівень алкоголю перевищує 0,5 проміле, настає кримінальна відповідальність. У такому разі фінансове стягнення може сягати 30 тисяч злотих, а порушнику загрожує реальне позбавлення волі.