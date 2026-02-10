Audi готовит обновление для Q4 e-tron - эволюция без громких заявлений

Рестайлинг должен укрепить позиции Q4 в линейке бренда, особенно после появления технологически продвинутого Q6 e-tron, сообщает Auto24. На шпионских фото Carscoops заметно, что обновленный Q4 Sportback e-tron сохраняет знакомые пропорции, однако получает ряд точечных изменений.

Спереди появилась пересмотренная декоративная решетка и новый бампер. Нижний воздухозаборник теперь имеет другой узор, а задняя часть теперь без надписи “e-tron” и декоративных вентиляционных элементов. Также появились новые треугольные акценты на краях заднего бампера и другой диффузор с более выразительными вертикальными секциями. Камуфляж на светотехнике намекает на обновленные фары и задние фонари. Вероятно, модель получит и новые варианты колесных дисков.

Новый интерьер с большими дисплеями

Предварительные шпионские фото салона раскрывают полностью новую переднюю панель с изогнутым отдельно установленным дисплеем в стиле современных моделей Audi. Ожидаемая конфигурация включает цифровую панель приборов диагональю 11,9 дюйма, центральный мультимедийный экран 14,5 дюйма и опциональный дисплей для переднего пассажира 10,9 дюйма Такое обновление должно существенно повысить ощущение современности модели и улучшить взаимодействие с электронными системами автомобиля.

Технические изменения - главный акцент

Audi пока не раскрывает детали силовых установок, но ожидается модернизация электромоторов, батареи и системы подзарядки. Основная цель - повысить эффективность и увеличение запаса хода. Для ориентира: актуальная версия Q4 e-tron оснащается батареей емкостью 77 кВт-ч и предлагается в двух конфигурациях:

задний привод мощностью 210 кВт (286 л.с.)

полный привод с двумя моторами мощностью 250 кВт (340 л.с.)

Запас хода составляет примерно 415–463 км в зависимости от версии.

Ожидается, что обновление принесет заметный рост эффективности без радикального изменения концепции.

Обновление, которое имеет значение

Audi Q4 e-tron не меняет характер, но получает необходимую техническую эволюцию. Внешние правки остаются сдержанными, зато модернизированная электроника, интерьер и силовая установка должны сделать модель более конкурентной в сегменте компактных премиальных электрокроссоверов.