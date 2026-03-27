Боевую машину Centurio X20 разработали на опыте войны в Украине, добавив немного интеллекта

Разработчики KNDS пошли дальше и наделили свой UGV (Unmanned Ground Vehicle/unbemanntes Bodenfahrzeug) системой беспилотного управления, заимствованной из автомобилестроения. Такие технологии уже используются в таксомоторах, автобусах, грузовиках.

Модель Centurio X20 сегмента UGV (беспилотное наземное транспортное средство) построена на такой же основе. Система выполняет некоторые независимые функции, присущие беспилотным автомобилям, но окончательное решение по использованию вооружения или других операций остается за оператором. В деталях и особенностях новой модели разбиралась редакция Авто24.

Сесть "за руль" может как оператор, так и автопилот

Здесь совмещен функционал автономного вождения с работой оператора. Вооруженный UGV управляется дистанционно и использует несколько вспомогательных функций. Так что Centurio X20 не является полностью автономной системой, но заложенный алгоритм помогает выполнять некоторые независимые функции.

В сплетении дорог и бездорожья машина может самостоятельно находить путь обратно к маршруту, анализировать и просматривать сохраненные профили вождения, адаптируя их к новым обстоятельствам, следить за другим транспортным средством. Такой алгоритм совпадает с функционалом вспомогательных систем легковых автомобилей, но в этом случае его адаптировали для внедорожного использования.

Это дизельная версия Centurio X20, но разработчики говорят, что вскоре в индекс модели добавят одну букву и будет аккумуляторная машина е-X20. Фото: KNDS

Это очень удобно для операций в условиях переднего края или в разведке в глубине позиций врага. Благодаря этому на запутанной местности или в застроенных районах риск для солдат уменьшается.

Оператор может при необходимости взять управление на себя. Идея заключается в том, чтобы позволить оператору дистанционно управлять несколькими машинами одновременно.

В этом случае машина реагирует на радиосвязь, гарантированное качество работы пока обеспечивается на расстоянии чуть более пяти километров.

Право выбора цели – за оператором

Для управления оружием работает защищенный канал. На платформу Centurio X20 разработчики поставили дистанционно управляемую систему вооружения ARX 20 RCWS с 20-мм пушкой и пулеметом калибра 7,62 мм.

Операционный режим осуществляется полностью на расстоянии с помощью стабилизированной оптики и интегрированного лазерного дальномера.

При необходимости на такую платформу можно вместо 20-мм пушки поставить миниустановку “Катюши” для залпового огня реактивными снарядами по вражеским позициям, как это уже делают в Украине на базе пикапов. Фото: KNDS

Оператор дистанционно выбирает цели, наводит оружие и производит выстрел. Стабилизация системы обеспечивает ведение огня даже во время движения. Платформа адаптирована под различные типы стрелкового оружия, в т.ч. тяжелых пулеметов, легких пушек или минометов.

Это как пикап, только без кабины и кузова

Колесная ходовая Centurio X20 базируется на сравнительно компактной платформе. Имея длину 3,5 м, ширину 1,9 м и высотой 1,2 м, автомобиль адаптирован для хорошей маскировки в складках местности при условии сезонного камуфляжа.

По сути, это по своей массе как внедорожник, вес колеблется в пределах 2 800 кг. Для сравнения редакция Авто24 условно сравнила Centurio X20 с классическим рамным внедорожником Toyota Land Cruiser 300 (2 635–2 685 кг) и пикапом Toyota Tundra (2 400–2 700 кг). Они по своей массе ближе всего стоят к весу UGV.

Наземный тихоход как кара для врага

Силовой блок здесь представлен дизельным двигателем мощностью 60 кВт. Он способен разгонять машину до максимальной скорости - 45 км/ч, но это может быть только в отдельных случаях. На самом деле "Центурио" тихоход в прямом и переносном смысле.

Миссия понятна – тихим и бесшумным ходом подобраться, разведать или ударить по врагу и быстро вернуться домой. Фото: KNDS

Во-первых, его задача тихим ходом пробраться туда, куда человеку это сделать сложно или рискованно для жизни. Во-вторых, сделать это нужно как можно тише, без лишнего шума.

Заимствование из строительной спецтехники не лишнее

Систему управления здесь удвоена. Рулевые колеса по классике передние. Но это все-таки классическая геометрия, потому что задние колеса также получили рулевые тяги и поворачиваются. Таким образом UGV получил систему, позаимствованную из телескопических погрузчиков и другой спецтехники.

Оператор или автопилот может параллельно повернуть передние и задние колеса в одну сторону и получить диагональный (крабовый) ход. Можно прибегнуть к контровому положению, вывернув колеса впереди в одну сторону, а сзади в другую. Также удобный вариант.

В таком случае машина будет поворачиваться практически вокруг своей оси, что немного схоже с бортовым поворотом минипогрузчиков. Радиус поворота будет немного больше, поскольку это все-таки не "тракторный" вариант.

Сенсорная технология заменяет зрение

UGV нет ни кабины, ни руля. Считай, беспилотник наполовину. На первый план выходит сенсорная технология, с помощью которой осуществляется окружающий мониторинг. Установленная на макушке 360-градусная камера получила дополнительную технологию ночного видения с инфракрасными и остаточными световыми сенсорами.

Таким образом оператор имеет цифровой обзор вокруг машины. Это чем-то похоже не обычный симулятор, чем на чем-то классическую кабину.

В кооперации с партнерами

Вообще проект Centurio X20 следует считать совместным проектом с пропорциональным соотношением 50/50 компаний KNDS и Safran. В этой программе KNDS дает общую архитектуру, платформу и вооружение. Safran прилагает свои датчики, инерциальные навигационные системы и другие компоненты, необходимые для моделирования окружающей среды и навигации без GPS.

При этом на первый план выходит командная работа и развитие навыков сектора путем привлечения других игроков, которые разрабатывают инновационные решения.

KNDS планирует выпускать от 10 до 30 платформ в год, но если этого потребуют объемы и срочность потребностей, то компания не исключает создания еще одной специализированной производственной линии на одном из своих объектов. Фото: KNDS

KNDS, в частности, сотрудничает с парижской компанией Simpulse. Она предлагает радиосвязь SL300 с дальностью 7 км в наземной среде.



"Мы твердо верим в сотрудничество и способны беспрепятственно интегрировать ноу-хау и сильные стороны ключевых партнеров в наши системы. Таким образом, мы можем предложить нашим клиентам решения для миссий на новом, высокопроизводительном уровне, – заявил исполнительный вице-президент KNDS по цифровизации Матиас Ноэль

Из гражданского сектора, вероятно, присоединятся еще и Valeo и Continental. Обе компании должны усилить аспект мобильности, в частности с помощью радаров избежания препятствий, широко используемых в гражданском секторе.

Экзаменаторы мирового уровня работают в Украине

Привлечение различных сторон к этому проекту идет не только на уровне производителей, но и военных. Особенно это заметно на этапе испытаний. Здесь самым авторитетным экзаменаторами стали украинские воины, фронтовой опыт которых уже лучший в мире.

Вот очередное доказательство того, где на самом деле "дают добро" в серийное производство таким машинам. Скриншот: Авто24

Об этом мало говорят, но передовая на украинском театре боевых действий стала зоной испытания огнем для техники и оружия многих мировых производителей. Выгода от этого обоюдная.

Нам пусть временная, но все же подмога, поскольку производители дома провели многочисленные заводские и полигонные тесты и на фронт техника или оружие идут не серые, а практически в предсерином исполнении.

Когда ждать новичка и кто первый в очереди

В ближайший год-два ожидается "созревание" машины. Уже примерно в 2027-2028 годах KNDS рассмотрит заказ на 50-100 платформ. Эта первая партия будет служить основой для формирования портфеля заказов на следующие четыре года.

Скажем, французский оборонный сектор надеется на KNDS France и Safran, совладельцев рамочного соглашения, на поставку первого боевого робота армии до 2027-2028 годов.