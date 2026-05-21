Бывшая компания SsangYong показала обновленный кроссовер Torres

Бренд KG Mobility презентовал на домашнем рынке рестайлинговый кроссовер Torres. Несмотря на то, что внешние изменения оказались косметическими, автомобиль получил существенные технические улучшения, новую трансмиссию и полностью переосмысленный интерьер, где разработчики отказались от прежней неудачной концепции полностью сенсорного управления.
Представлен обновленный KGM Torres 2026: фото, цена и характеристики

Данила Северенчук
21 мая, 14:25
Модернизация произошла спустя четыре года после официального дебюта кроссовера. Визуально обновленный KGM Torres можно узнать по измененному переднему бамперу, который получил горизонтальные прорези и стильную алюминиевую накладку по всей центральной части, пишет Carscoops.

Передний и задний защитные элементы днища стали выглядеть изящнее, сохранив при этом выраженный внедорожный характер автомобиля. Также линейку аксессуаров пополнили 20-дюймовые легкосплавные диски с новым пятиспицевым рисунком и оригинальный серый оттенок кузова под названием Plasma Shadow. Из-за другой формы бамперов общая длина кузова выросла на 5 мм и теперь составляет 4705 мм. При этом колесная база осталась неизменной – 2680 мм.

Переосмысление салона: возвращение к классической эргономике

Наиболее ожидаемые и важные изменения произошли внутри кроссовера. Главной новостью для поклонников марки стало возвращение традиционных физических элементов управления блоком климат-контроля. Они пришли на смену прежней отдельной сенсорной панели, которая располагалась в нижней части центральной консоли и вызывала нарекания водителей из-за неудобства использования на ходу.

На передней панели теперь возвышается увеличенный до 12,3 дюйма дисплей информационно-развлекательного комплекса (ранее устанавливался 9-дюймовый экран), который работает под управлением новой операционной системы Athena 2.5. В единый блок с мультимедиа объединена цифровая приборная панель аналогичного размера. Руль получил более современную форму и обзавелся специальным поворотным селектором для быстрого переключения режимов движения.

Кроме того, инженеры интегрировали две беспроводные зарядные платформы для смартфонов, разъемы USB Type-C по всему салону и расширили комплекс электронных ассистентов водителя. Клиентам предлагаются три варианта цветового оформления интерьера: черный, коричневый или серый.

Новая восьмиступенчатая трансмиссия и внедорожные режимы

Под капотом топливной версии KGM Torres сохранил прежний 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель T-GDI мощностью 168 лошадиных сил. Главным техническим нововведением стала замена устаревшей шестиступенчатой автоматической коробки передач на новую современную восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Покупатели могут выбрать модификацию с передним или полным приводом. Версии с колесной формулой 4х4 дополнительно оснащаются интеллектуальной системой выбора режимов движения. Электроника предлагает специальные алгоритмы работы систем для преодоления сложных участков, включая пресеты "Песок", "Грязь", "Снег" и "Гравий".

Стоит отметить, что в линейке модели также остается самозарядный гибрид, разработанный совместно с BYD в конце 2025, сочетающий 1,5-литровый турбомотор, два электродвигателя и батарею емкостью 1,8 кВт-ч, и полностью электрическая модификация Torres EVX, которая имеет индивидуальное визуальное оформление передней части.

Обновленный кроссовер уже поступил в продажу на внутреннем рынке Южной Кореи. В зависимости от уровня оснащения и типа привода, стоимость автомобиля составляет от 29,05 до 36,51 миллиона вон (примерно 19 300 – 24 200 долларов по текущему обменному курсу), что отражает небольшое подорожание по сравнению с дорестайлинговой версией.

Трансформация бренда SsangYong в KGM

  • Один из старейших автопроизводителей Южной Кореи, который специализировался на рамных внедорожниках и кроссоверах, в 2020 году объявил о банкротстве после того, как индийский конгломерат Mahindra & Mahindra прекратил его финансирование. Спасательным кругом для компании стал мощный многопрофильный корейский конгломерат KG Group, который в 2022 году официально выкупил автопроизводителя и закрыл все его долговые обязательства.
  • В 2023 году новые владельцы приняли решение полностью отказаться от исторического имени SsangYong, заменив его на прогрессивное KG Mobility, что символизировало переход от классического автомобилестроения к созданию высокотехнологичных средств мобильности. Для экспортных рынков, включая европейский, название впоследствии сократили до лаконичной аббревиатуры KGM.
