Бывшая компания SsangYong показала обновленный кроссовер Torres

Модернизация произошла спустя четыре года после официального дебюта кроссовера. Визуально обновленный KGM Torres можно узнать по измененному переднему бамперу, который получил горизонтальные прорези и стильную алюминиевую накладку по всей центральной части, пишет Carscoops.

Передний и задний защитные элементы днища стали выглядеть изящнее, сохранив при этом выраженный внедорожный характер автомобиля. Также линейку аксессуаров пополнили 20-дюймовые легкосплавные диски с новым пятиспицевым рисунком и оригинальный серый оттенок кузова под названием Plasma Shadow. Из-за другой формы бамперов общая длина кузова выросла на 5 мм и теперь составляет 4705 мм. При этом колесная база осталась неизменной – 2680 мм.

Переосмысление салона: возвращение к классической эргономике

Наиболее ожидаемые и важные изменения произошли внутри кроссовера. Главной новостью для поклонников марки стало возвращение традиционных физических элементов управления блоком климат-контроля. Они пришли на смену прежней отдельной сенсорной панели, которая располагалась в нижней части центральной консоли и вызывала нарекания водителей из-за неудобства использования на ходу.

На передней панели теперь возвышается увеличенный до 12,3 дюйма дисплей информационно-развлекательного комплекса (ранее устанавливался 9-дюймовый экран), который работает под управлением новой операционной системы Athena 2.5. В единый блок с мультимедиа объединена цифровая приборная панель аналогичного размера. Руль получил более современную форму и обзавелся специальным поворотным селектором для быстрого переключения режимов движения.

Кроме того, инженеры интегрировали две беспроводные зарядные платформы для смартфонов, разъемы USB Type-C по всему салону и расширили комплекс электронных ассистентов водителя. Клиентам предлагаются три варианта цветового оформления интерьера: черный, коричневый или серый.

Новая восьмиступенчатая трансмиссия и внедорожные режимы

Под капотом топливной версии KGM Torres сохранил прежний 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель T-GDI мощностью 168 лошадиных сил. Главным техническим нововведением стала замена устаревшей шестиступенчатой автоматической коробки передач на новую современную восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Покупатели могут выбрать модификацию с передним или полным приводом. Версии с колесной формулой 4х4 дополнительно оснащаются интеллектуальной системой выбора режимов движения. Электроника предлагает специальные алгоритмы работы систем для преодоления сложных участков, включая пресеты "Песок", "Грязь", "Снег" и "Гравий".

Стоит отметить, что в линейке модели также остается самозарядный гибрид, разработанный совместно с BYD в конце 2025, сочетающий 1,5-литровый турбомотор, два электродвигателя и батарею емкостью 1,8 кВт-ч, и полностью электрическая модификация Torres EVX, которая имеет индивидуальное визуальное оформление передней части.

Обновленный кроссовер уже поступил в продажу на внутреннем рынке Южной Кореи. В зависимости от уровня оснащения и типа привода, стоимость автомобиля составляет от 29,05 до 36,51 миллиона вон (примерно 19 300 – 24 200 долларов по текущему обменному курсу), что отражает небольшое подорожание по сравнению с дорестайлинговой версией.

