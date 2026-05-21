Колишня компанія SsangYong показала оновлений кросовер Torres

Модернізація відбулася через чотири роки після офіційного дебюту кросовера. Візуально оновлений KGM Torres можна впізнати за зміненим переднім бампером, який отримав горизонтальні прорізи та стильну алюмінієву накладку по всій центральній частині, пише Carscoops.

Передній та задній захисні елементи днища стали виглядати витонченіше, зберігши при цьому виражений позашляховий характер автомобіля. Також лінійку аксесуарів поповнили 20-дюймові легкосплавні диски з новим п'ятиспицевим малюнком та оригінальний сірий відтінок кузова під назвою Plasma Shadow. Через іншу форму бамперів загальна довжина кузова зросла на 5 мм і тепер становить 4705 мм. При цьому колісна база залишилася незмінною – 2680 мм.

Переосмислення салону: повернення до класичної ергономіки

Найбільш очікувані та важливі зміни відбулися всередині кросовера. Головною новиною для прихильників марки стало повернення традиційних фізичних елементів керування блоком клімат-контролю. Вони прийшли на зміну колишній окремій сенсорній панелі, яка розташовувалася в нижній частині центральної консолі та викликала нарікання водіїв через незручність використання на ходу.

На передній панелі тепер височіє збільшений до 12,3 дюйма дисплей інформаційно-розважального комплексу (раніше встановлювався 9-дюймовий екран), який працює під управлінням нової операційної системи Athena 2.5. У єдиний блок із мультимедіа об'єднана цифрова приладова панель аналогічного розміру. Кермо отримало сучаснішу форму та обзавелося спеціальним поворотним селектором для швидкого перемикання режимів руху.

Крім того, інженери інтегрували дві бездротові зарядні платформи для смартфонів, роз'єми USB Type-C по всьому салону та розширили комплекс електронних асистентів водія. Клієнтам пропонуються три варіанти кольорового оформлення інтер'єру: чорний, коричневий або сірий.

Нова восьмиступінчаста трансмісія та позашляхові режими

Під капотом паливної версії KGM Torres зберіг колишній 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий турбодвигун T-GDI потужністю 168 кінських сил. Головним технічним нововведенням стала заміна застарілої шестиступінчастої автоматичної коробки передач на нову сучасну восьмиступінчасту автоматичну трансмісію.

Покупці можуть обрати модифікацію з переднім або повним приводом. Версії з колісною формулою 4х4 додатково оснащуються інтелектуальною системою вибору режимів руху. Електроніка пропонує спеціальні алгоритми роботи систем для подолання складних ділянок, включаючи пресети "Пісок", "Бруд", "Сніг" та "Гравій".

Варто зазначити, що в лінійці моделі також залишається самозарядний гібрид, розроблений спільно з BYD наприкінці 2025 року, що поєднує 1,5-літровий турбомотор, два електродвигуни та батарею ємністю 1,8 кВт-год, та повністю електрична модифікація Torres EVX, яка має індивідуальне візуальне оформлення передньої частини.

Оновлений кросовер уже надійшов у продаж на внутрішньому ринку Південної Кореї. Залежно від рівня оснащення та типу приводу, вартість автомобіля становить від 29,05 до 36,51 мільйона вон (приблизно 19 300 – 24 200 доларів за поточним обмінним курсом), що відображає невелике подорожчання порівняно з дорестайлінговою версією.

