Цены на топливо растут: чего ожидать в ближайшее время

В течение последней недели розничные цены на топливо в Украине продолжили рост, причем ключевым драйвером стал дизель. В то же время бензин, который некоторое время оставался относительно стабильным, также начинает демонстрировать признаки подорожания, пишет enkorr.ua.

Европейский фактор и влияние ORLEN Lietuva

Одной из главных причин изменения цен стала ситуация на европейском рынке. Литовский производитель ORLEN Lietuva с 16 по 22 марта повысил оптовые цены:

бензин - на 119 долларов за тонну (примерно +4,7 грн/л)

дизель - на 33 доллара за тонну (около +1,46 грн/л)

Всего в Европе средняя цена бензина выросла до 1022 долларов за тонну - это самый высокий уровень с октября 2023 года. Такая динамика неизбежно влияет и на украинский рынок, который полностью зависит от импорта.

Опт против розницы: дисбаланс сохраняется

Цены в оптовом сегменте и на АЗС движутся разными темпами:

дизель в опте после пикового роста снизился до 78 грн/л после пикового роста

бензин в опте подешевел до 64,57 грн/л

В то же время на заправках:

бензин А-95 вырос до 69,31 грн/л (+0,33 грн/л)

дизель - до 76,76 грн/л (+4,73 грн/л)

Это привело к отрицательному спреду на дизеле (минус 1,24 грн/л по состоянию на 16 марта), что означает продажу ниже экономически обоснованного уровня.

Кто повышает цены активнее всего

Больше всего цены росли в сетях среднего и нижнего ценового сегмента, которые пытаются сократить разрыв с премиум-операторами.

Среди заметных изменений:

Grand Petrol - дизель +10 грн/л, бензин +3 грн/л

SOCAR - дизель +6 грн/л

UPG - дизель +6 грн/л

UKRNAFTA - дизель +4 грн/л

Также существенный рост (более 6 грн/л) зафиксирован в сетях AMIC, "Параллель", VostokGaz и других.

Что дальше: прогноз

Ситуация на рынке остается напряженной из-за нескольких факторов:

постепенный рост мировых цен на нефть

повышение премий на дизель со стороны международных трейдеров

полная зависимость Украины от импорта топлива

При таких условиях эксперты ожидают, что цена на дизель может в ближайшее время превысить отметку 80 грн/л.

Вывод

Украинский рынок топлива входит в фазу подорожания, где дизель выступает главным драйвером. Бензин пока что отстает, но уже демонстрирует тенденцию к росту. Ключевым фактором остается внешнее влияние - европейские цены и политика крупных производителей, которые непосредственно формируют ситуацию на украинских АЗС.