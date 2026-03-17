Ціни на пальне зростають: чого очікувати найближчим часом

ФОТО: freepik.com|
Ціни на пальне зростають
Протягом останнього тижня роздрібні ціни на пальне в Україні продовжили зростання, причому ключовим драйвером став дизель. Водночас бензин, який певний час залишався відносно стабільним, також починає демонструвати ознаки подорожчання, пише enkorr.ua.
Європейський фактор і вплив ORLEN Lietuva
Однією з головних причин зміни цін стала ситуація на європейському ринку. Литовський виробник ORLEN Lietuva з 16 по 22 березня підвищив гуртові ціни:
- бензин — на 119 доларів за тонну (приблизно +4,7 грн/л)
- дизель — на 33 долари за тонну (близько +1,46 грн/л)
Загалом у Європі середня ціна бензину зросла до 1022 доларів за тонну — це найвищий рівень із жовтня 2023 року. Така динаміка неминуче впливає і на український ринок, який цілковито залежить від імпорту.
Гурт проти роздробу: дисбаланс зберігається
Ціни у гуртовому сегменті та на АЗС рухаються різними темпами:
- дизель у гурті після пікового зростання знизився до 78 грн/л
- бензин у гурті подешевшав до 64,57 грн/л
Водночас на заправках:
- бензин А-95 зріс до 69,31 грн/л (+0,33 грн/л)
- дизель — до 76,76 грн/л (+4,73 грн/л)
Це призвело до негативного спреду на дизелі (мінус 1,24 грн/л станом на 16 березня), що означає продаж нижче економічно обґрунтованого рівня.
Хто підвищує ціни найактивніше
Найбільше ціни зростали у мережах середнього та нижнього цінового сегмента, які намагаються скоротити розрив із преміум-операторами.
Серед помітних змін:
- Grand Petrol — дизель +10 грн/л, бензин +3 грн/л
- SOCAR — дизель +6 грн/л
- UPG — дизель +6 грн/л
- UKRNAFTA — дизель +4 грн/л
Також суттєве зростання (понад 6 грн/л) зафіксовано у мережах AMIC, «Паралель», VostokGaz та інших.
Що далі: прогноз
Ситуація на ринку залишається напруженою через кілька факторів:
- поступове зростання світових цін на нафту
- підвищення премій на дизель з боку міжнародних трейдерів
- повна залежність України від імпорту пального
За таких умов експерти очікують, що ціна на дизель може найближчим часом перевищити позначку 80 грн/л.
Висновок
Український ринок пального входить у фазу подорожчання, де дизель виступає головним драйвером. Бензин поки що відстає, але вже демонструє тенденцію до зростання. Ключовим фактором залишається зовнішній вплив — європейські ціни та політика великих виробників, які безпосередньо формують ситуацію на українських АЗС.