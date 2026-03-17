Ціни на пальне зростають: чого очікувати найближчим часом

Протягом останнього тижня роздрібні ціни на пальне в Україні продовжили зростання, причому ключовим драйвером став дизель. Водночас бензин, який певний час залишався відносно стабільним, також починає демонструвати ознаки подорожчання, пише enkorr.ua.

Європейський фактор і вплив ORLEN Lietuva

Однією з головних причин зміни цін стала ситуація на європейському ринку. Литовський виробник ORLEN Lietuva з 16 по 22 березня підвищив гуртові ціни:

бензин — на 119 доларів за тонну (приблизно +4,7 грн/л)

дизель — на 33 долари за тонну (близько +1,46 грн/л)

Загалом у Європі середня ціна бензину зросла до 1022 доларів за тонну — це найвищий рівень із жовтня 2023 року. Така динаміка неминуче впливає і на український ринок, який цілковито залежить від імпорту.

Гурт проти роздробу: дисбаланс зберігається

Ціни у гуртовому сегменті та на АЗС рухаються різними темпами:

дизель у гурті після пікового зростання знизився до 78 грн/л

бензин у гурті подешевшав до 64,57 грн/л

Водночас на заправках:

бензин А-95 зріс до 69,31 грн/л (+0,33 грн/л)

дизель — до 76,76 грн/л (+4,73 грн/л)

Це призвело до негативного спреду на дизелі (мінус 1,24 грн/л станом на 16 березня), що означає продаж нижче економічно обґрунтованого рівня.

Хто підвищує ціни найактивніше

Найбільше ціни зростали у мережах середнього та нижнього цінового сегмента, які намагаються скоротити розрив із преміум-операторами.

Серед помітних змін:

Grand Petrol — дизель +10 грн/л, бензин +3 грн/л

SOCAR — дизель +6 грн/л

UPG — дизель +6 грн/л

UKRNAFTA — дизель +4 грн/л

Також суттєве зростання (понад 6 грн/л) зафіксовано у мережах AMIC, «Паралель», VostokGaz та інших.

Що далі: прогноз

Ситуація на ринку залишається напруженою через кілька факторів:

поступове зростання світових цін на нафту

підвищення премій на дизель з боку міжнародних трейдерів

повна залежність України від імпорту пального

За таких умов експерти очікують, що ціна на дизель може найближчим часом перевищити позначку 80 грн/л.

Висновок

Український ринок пального входить у фазу подорожчання, де дизель виступає головним драйвером. Бензин поки що відстає, але вже демонструє тенденцію до зростання. Ключовим фактором залишається зовнішній вплив — європейські ціни та політика великих виробників, які безпосередньо формують ситуацію на українських АЗС.