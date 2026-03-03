Укр
Ру

Цены на топливо выросли на 2–3 грн: что будет дальше

Розничные цены на украинских АЗС реагируют на проведение боевых действий на ближнем востоке. Горючее уже начало дорожать, но, по мнению одного из экспертов, оснований для паники пока нет.
Топливо подорожало на 2–3 грн: какой прогноз

ФОТО: freepik.com|

Горючее

Евгений Гудущан
logo3 марта, 11:22
logo0
logo0 мин

Первый рабочий день после обострения войны в Иране не привел к нефтяному шоку, которого опасались рынки. Котировки нефти Brent в понедельник выросли на 13% до 82 долларов за баррель. Это уже сильный сигнал на который отреагировал украинский рынок. Об этом, как пишет enkorr.ua в своей колонке "Не наказать самих себя" заявил директор Консалтинговая группа "А-95" Сергей Куюн.

Читайте также: Как выросли цены на топливо за первые несколько недель 2026 года

Реакция украинского рынка

По словам эксперта, первой реакцией в Украине стало фактическое сворачивание активной оптовой торговли. В понедельник только три трейдера - UPG, ЗПЕК и "Мартин Трейд" - выставили бензовозные предложения. Большинство операторов заняло выжидательную позицию "до выяснения обстоятельств".

Часть иностранных поставщиков также сообщила о временной паузе по дополнительным отгрузкам.

Прогноз эксперта

По мнению Куюна, ключевая угроза заключается не в недостатке ресурса, а в психологическом факторе.

Отдельные сети АЗС, которые традиционно работают в среднем ценовом сегменте, стремятся быстро приблизить цены до уровня "лидеров рынка", опасаясь стремительного выкупа топлива. "Лидеры рынка", в свою очередь, также могут повысить цены для подстраховки.

В результате на этой неделе возможен рост розничных цен на классические 2–3 грн за литр.

Вместе с тем эксперт отмечает: повышение цен часто воспринимается потребителями как сигнал к немедленному формированию запасов, что только усиливает ажиотажный спрос.

Баланс рынка

По оценкам "А-95", в марте ожидается значительный объем поставок бензина, а по дизельному топливу признаков недостатка не фиксируется.

Апокалиптические сценарии - блокирование стратегических проливов или массовый паралич нефтеперерабатывающих заводов - пока не реализуются.

Перспектива цен

Куюн считает, что текущую неделю стоит переждать, поскольку "иранский" фактор может быстро иссякнуть.

По его мнению, в мире и без того достаточно нефти, а в перспективе предложение может даже вырасти. Добыча в Иране долгое время оставалась ограниченной санкционным давлением, что создает потенциал для дополнительного предложения на рынке.

В случае стабилизации геополитической ситуации это может способствовать снижению котировок и соответствующей корректировке цен в Украине.

Аналитический вывод

Текущая ситуация демонстрирует, что украинский топливный рынок остается чувствительным к внешним геополитическим сигналам, однако не находится в состоянии ресурсного кризиса. Повышение цен на 2–3 грн возможно скорее как превентивный шаг операторов, чем как следствие физического дефицита.

Ключевым фактором ближайших дней станет поведение потребителей: отсутствие паники способно минимизировать ценовые скачки быстрее, чем любые административные меры. В то же время рост цен на нефть неизбежно приведет к пропорциональному увеличению цен на топливо.

#Главные новости #Новости #Топливо #Aвтобизнес