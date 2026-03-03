Цены на топливо выросли на 2–3 грн: что будет дальше

Первый рабочий день после обострения войны в Иране не привел к нефтяному шоку, которого опасались рынки. Котировки нефти Brent в понедельник выросли на 13% до 82 долларов за баррель. Это уже сильный сигнал на который отреагировал украинский рынок. Об этом, как пишет enkorr.ua в своей колонке "Не наказать самих себя" заявил директор Консалтинговая группа "А-95" Сергей Куюн.

Реакция украинского рынка

По словам эксперта, первой реакцией в Украине стало фактическое сворачивание активной оптовой торговли. В понедельник только три трейдера - UPG, ЗПЕК и "Мартин Трейд" - выставили бензовозные предложения. Большинство операторов заняло выжидательную позицию "до выяснения обстоятельств".

Часть иностранных поставщиков также сообщила о временной паузе по дополнительным отгрузкам.

Прогноз эксперта

По мнению Куюна, ключевая угроза заключается не в недостатке ресурса, а в психологическом факторе.

Отдельные сети АЗС, которые традиционно работают в среднем ценовом сегменте, стремятся быстро приблизить цены до уровня "лидеров рынка", опасаясь стремительного выкупа топлива. "Лидеры рынка", в свою очередь, также могут повысить цены для подстраховки.

В результате на этой неделе возможен рост розничных цен на классические 2–3 грн за литр.

Вместе с тем эксперт отмечает: повышение цен часто воспринимается потребителями как сигнал к немедленному формированию запасов, что только усиливает ажиотажный спрос.

Баланс рынка

По оценкам "А-95", в марте ожидается значительный объем поставок бензина, а по дизельному топливу признаков недостатка не фиксируется.

Апокалиптические сценарии - блокирование стратегических проливов или массовый паралич нефтеперерабатывающих заводов - пока не реализуются.

Перспектива цен

Куюн считает, что текущую неделю стоит переждать, поскольку "иранский" фактор может быстро иссякнуть.

По его мнению, в мире и без того достаточно нефти, а в перспективе предложение может даже вырасти. Добыча в Иране долгое время оставалась ограниченной санкционным давлением, что создает потенциал для дополнительного предложения на рынке.

В случае стабилизации геополитической ситуации это может способствовать снижению котировок и соответствующей корректировке цен в Украине.

Аналитический вывод

Текущая ситуация демонстрирует, что украинский топливный рынок остается чувствительным к внешним геополитическим сигналам, однако не находится в состоянии ресурсного кризиса. Повышение цен на 2–3 грн возможно скорее как превентивный шаг операторов, чем как следствие физического дефицита.

Ключевым фактором ближайших дней станет поведение потребителей: отсутствие паники способно минимизировать ценовые скачки быстрее, чем любые административные меры. В то же время рост цен на нефть неизбежно приведет к пропорциональному увеличению цен на топливо.