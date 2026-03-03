Ціни на пальне зросли на 2–3 грн: що буде далі

Перший робочий день після загострення війни в Ірані не призвів до нафтового шоку, якого побоювалися ринки. Котирування нафти Brent у понеділок зросли на 13% до 82 доларів за барель. Це вже сильний сигнал на який відреагував український ринок. Про це, як пише enkorr.ua у своїй колонці «Не покарати самих себе» заявив директор Консалтингова група «А-95» Сергій Куюн.

Реакція українського ринку

За словами експерта, першою реакцією в Україні стало фактичне згортання активної оптової торгівлі. У понеділок лише три трейдери — UPG, ЗПЕК і «Мартін Трейд» — виставили бензовозні пропозиції. Більшість операторів зайняла вичікувальну позицію «до з’ясування обставин».

Частина іноземних постачальників також повідомила про тимчасову паузу щодо додаткових відвантажень.

Прогноз експерта

На думку Куюна, ключова загроза полягає не в нестачі ресурсу, а у психологічному факторі.

Окремі мережі АЗС, які традиційно працюють у середньому ціновому сегменті, прагнуть швидко наблизити ціни до рівня «лідерів ринку», побоюючись стрімкого викупу пального. «Лідери ринку», своєю чергою, також можуть підвищити ціни для підстрахування.

У результаті цього тижня можливе зростання роздрібних цін на класичні 2–3 грн за літр.

Разом із тим експерт наголошує: підвищення цін часто сприймається споживачами як сигнал до негайного формування запасів, що лише підсилює ажіотажний попит.

Баланс ринку

За оцінками «А-95», у березні очікується значний обсяг постачання бензину, а по дизельному пальному ознак нестачі не фіксується.

Апокаліптичні сценарії — блокування стратегічних проток чи масовий параліч нафтопереробних заводів — наразі не реалізуються.

Перспектива цін

Куюн вважає, що поточний тиждень варто перечекати, оскільки «іранський» фактор може швидко вичерпатися.

На його думку, у світі й без того достатньо нафти, а в перспективі пропозиція може навіть зрости. Видобуток в Ірані тривалий час залишався обмеженим санкційним тиском, що створює потенціал для додаткової пропозиції на ринку.

У разі стабілізації геополітичної ситуації це може сприяти зниженню котирувань і відповідному коригуванню цін в Україні.

Аналітичний висновок

Поточна ситуація демонструє, що український паливний ринок залишається чутливим до зовнішніх геополітичних сигналів, однак не перебуває у стані ресурсної кризи. Підвищення цін на 2–3 грн можливе радше як превентивний крок операторів, ніж як наслідок фізичного дефіциту.

Ключовим фактором найближчих днів стане поведінка споживачів: відсутність паніки здатна мінімізувати цінові стрибки швидше, ніж будь-які адміністративні заходи. Водночас зростання цін на нафту неминуче призведе до пропорційного збільшення цін на пальне.